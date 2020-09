Foto: Mariusz Blach - stock.adobe.com

HIK vandt, mens skovserne tabte

Begge lokale 2. divisionsklubber startede sæsonen - men på hver sin måde. Tirsdag mødes de i et indbyrdes pokalkamp-opgør, og det gentages fredag den 11. september i divisionsregi

Villabyerne - 01. september 2020 kl. 18:33 Af Ole Tradsborg

HIK fik den bedst tænkelige start på den nye sæson i 2. division, da de fredag aften som de første var i aktion.

Det skete på hjemmebane mod oprykkerne fra AB Tårnby. HIK vandt på et halvsent mål, da de sejrede 1-0 i aftenkampen på Gentofte Sportspark.

Målscorer blev Frederik Emil Andersen, der midtvejs i anden halvleg scorede opgørets eneste træffer.

HIK havde ellers chancer nok, især i anden halvleg, hvor der kun gik tre minutter, før bolden lå i kassen, men målet blev underkendt på grund af off-side.

ABT-keeper Yousuf Butt, der i 2007-2010 vogtede buret i HIK, diskede kampen igennem op med adskillige store redninger, og da han endnu en gang blev passeret, reddede en forsvarskollega bolden på stregen, da det ellers i den grad lugtede af 2-0 til HIK, der sad tungt på spillet i anden halvleg.

Næste divisionskamp foregår i Roskilde, hvor HIK igen skal op mod en oprykker, nemlig Roskilde KFUM. Men allerede i aften, tirsdag den 1. september kl. 19, står et nyt opgør i Gentofte Sportspark.

Pokalkamp med nerve Her gælder det opgøret som udehold på ellers normal hjemmebane. Modstanderen er Skovshoved, der er blevet dikteret at flytte kampen til HIK's normale hjemmebane.

Det skyldes, at Sydbank Pokal-kampen skal tv-transmitteres.

Skovserne er sikkert sultne til opgøret, der dog måske kommer på et lidt ærgerligt tidspunkt.

For SIF startede nemlig også et nyt divisions-eventyr i weekenden, hvor turen gik til Nykøbing Falster. Men her fik skovserne ørerne lidt i maskinen og tabte klart med cifrene 3-0.

Så man kan plædere for, at pokalkampen mod HIK kommer på et både godt og skidt tidspunkt.

For i 2. division gælder det vanen tro om at skrabe så mange point sammen, og det kunne så bruges som argument for at spare nogle bærende kræfter.

Omvendt kan en pokalkamp ses som 'gratis', hvor træner Claus Larsen og holdet eksempelvis kan få tanket ny selvtillid, inden det igen gælder om at få divisionpoint på kontoen.

Disse skal Skovshoved forsøge at score lørdag på hjemmebane, hvor Frederiksbergholdet FA 2000 kommer på besøg på Leo Ground i Skovshoved. Den kamp starter kl. 15, og der er krav om, at man skal sidde ned til opgøret, man derfor kun kan påregne at få adgang til, hvis man medbringer egen stol.