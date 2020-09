Se billedserie Der var tænding og til tider overtænding i opgøret, som her i anden halvleg, hvor SIFs Anders Junge følte sig hårdhændet behandlet. Efterfølgende gik han selv hårdhændet til værks. Foto: Ole Tradsborg

HIK vandt lokalderbyet

Fem mål og ni gule kort blev krydret med godt spil og spænding hele vejen rundt, da de to lokale divisionshold inden for kort tid igen tørnede sammen

Villabyerne - 15. september 2020 Af Ole Tradsborg

Der var fredagsstemning på lægterne, hvor hele 400 fans havde fundet vej til lokalderbyet mellem HIK og Skovshoved. Sidste gang de to hold dystede på banen, havde SIF hjemmebanefordel, dog nok mest på papiret.

Fredag aften var hjemmebanefordelen måske en smule mere tydeligt til HIK, der havde mange, især yngre fans, klar til kampen.

Den forløb seværdig fra første færd, hvor chancer i begge ender blev realiseret uden scoring. Noget mod spil og chancer, var det HIK, der kom foran. Det skete i det 39. minut, hvor Sebastian Carlsén bragte hjemmeholdet foran.

Glæden varede dog særdeles kort, for knap var bolden givet op, før bolden lå i målet bag HIK-keeper Sebastian Sørensen.

Dino Karjasevic var på pletten for SIF, der dermed kunne gøre scoren til 1-1, hvilket også var stillingen ved pausen.

Flere mål, mere drama Efter pausen var det tydeligt at se, at de to hold lige skulle finde ud af med sig selv, hvordan kagen skulle skæres.

Der blev derfor - bogstaveligt - gået til makronerne, hvilket medførte en mindre kortregn. I samme moment, med omtrent 20 minutter tilbage, følte skovsernes Anders Junge sig alt for hårdt behandlet, men selv om hans direkte modstander også fik gult, var det lidt af et under, at Junge selv slap med gult, for i al for ivrig gestikuleren, fik han flere gange skubbet til alt og alle, inklusiv kampens dommer.

Yderligere to gule kort blev tildelt HIK'erne inden for få yderligere minutter, og så var halvlegen for alvor i gang.

Og det med yderligere kolorit, da SIF med et kvarter tilbage bragte sig foran ved den tidligere Superligaspiller Quincy Antipas. Han scorede med et stærkt hovedstød fra tæt hold til efterfølgende stor jubel i SIF-lejren på og uden for banen.

På kogepunktet Glæden varede dog lige så kort, som det var tilfældet, da HIK kom foran 1-0. For prompte blev scoren udlignet.

Det blev således 2-2, da Josef Moussa flot bragte balance i regnskabet, og man kan roligt sige, at temperaturen kogte alle steder.

Den fik for dog et par grader yderligere opad bare fem minutter senere, da Bercan Kucukyildiz afgjorde derbyet efter endnu et flot HIK-opspil.

Samme Kucukyildiz spillede i øvrigt en flot kamp i de 45 minutter, han var på banen (blev indskiftet til anden halvleg), og da Skovshoved i modsatte angrebsende ikke havde noget offensivt modsvar tilbage, endte det med 3-2 til HIK.

Hård pille at sluge Det var en hård pille at sluge i SIF-lejren, hvor man trods god moral ikke kunne stå distancen, men også var uheldige efter at have ramt træværket et par gange i kampens løb.

Omvendt viste HIK format, og slog til, da det gjaldt. På ny var anfører Jonas Hebo limen, der smukt bandt holdet sammen.

Hebo bejler allerede til en af de bedste og mest betydende spillere i divisionen, og det viste han igen fredag aften, hvor dog også flere unge HIK'ere førte sig fint frem. Med sejren rykker HIK på rækkens andenplads. Holdet skal på en svær opgave fredag aften, hvor turen går til Næstved, nedrykker fra 1. division.

Skovshoved skal op på hesten igen hjemme mod Vanløse, som holdet heldigvis har haft et historisk godt tag på.

Kickoff på Krøyersvej lørdag kl. 15.