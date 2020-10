Frederik Krabbes enlige scoring rakte til tre gode point til HIK. Med sejren holder klubben fast i de gode pladser i tabellen. Her fejrer han (med nr. 26 på ryggen) en scoring tidligere på sæsonen. Arkivfoto: Ole Tradsborg

HIK tog overtidssejr og holder fast i toppen

Efter sidste rundes fornemme sejr på 4-2 over Hillerød, tog HIK endnu en sejr. Men selv om HIK søndag eftermiddag på papiret var på en langt mere overkommelig opgave mod et af rækkens bundhold, Avarta, skulle der kæmpes for pointene.