Oskar Høybye scorede sit 8. mål i sæsonen, og især i foråret har offensivspilleren været skarp foran kassen. Han er dog altid i fuldendt balance, som det ses her. Arkivfoto: Ole Tradsborg

HIK tog endnu en sejr

Selv om HIK ikke kan nå topholdet, slækker holdet ikke på indstillingen. I weekenden gik det ud over Næstved, der blev slået 1-0

Villabyerne - 17. maj 2021 kl. 17:40 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Det har stået skrevet længe, at HIK ikke reelt havde chancen for at indhente suveræne Nykøbing FC, men lige så befriende har det været, at HIK i hver eneste kamp er gået til opgaven, som om man kunne indhente topholdet fra Falster.

Eksempelvis mod det stærke mandskab fra Næstved, som - fristes man til at sige - lige så selvfølgeligt blev besejret.

Sejren på beskedne 1-0 var aldrig rigtig i fare i en kamp, HIK stort set styrede fra start til slut. Ikke forstået sådan, at HIK vadede i store tilbud, men holdet var bare i god kontrol kampen igennem.

Kampens eneste scoring faldt efter den halve time, hvor HIK brød igennem i venstre side og et godt indlæg sluttelig endte for fødderne af brandvarme Oskar Høybye, der elegant vippede bolden over gæsternes keeper Viktor Anker.

Det var Høybyes scoring nummer otte i sæsonen, og især i foråret har offensivspilleren været skarp foran kassen.

HIK spiller næste gang ude mod Hillerød lørdag den 22. maj. Herefter slutter HIK sæsonen med manér, når man skal op mod rækkens to øvrige tophold, nemlig AB og Nykøbing FC.

Desværre vil sæsonens sidste to kampe med størst sandsynlighed være uden den ønskede nerve, da Nykøbing FC i den grad satte AB til vægs, da de sejrede hele 4-0 i weekenden. En AB-sejr kunne ellers have åbnet for en meget spændende sæsonslutning.

Uanset det faktum, at oprykningen nu endegyldigt er illusorisk, har HIK spillet en fantastisk sæson, hvilket de sidste tre forårskampe forhåbentlig blot vil understrege.