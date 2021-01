HIK tabte til de kongeblå, der dog spillede i rødt. Her ses Mathias Meyer Knudsen i aktion. Foto: Ole Tradsborg

Send til din ven. X Artiklen: HIK tabte tempofyldt træningskamp til Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HIK tabte tempofyldt træningskamp til Lyngby

I flot, men frostklart og koldt vejr, tabte HIK 2-5 til Superligaprofferne fra Lyngby. Årets første testkamp viste, at HIK har mange strenge at spille på

Villabyerne - 19. januar 2021 kl. 13:52 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Årets første træningskamp for HIK blev spillet lørdag på kunstgræsbanen i Lundtofte, som Lyngby Boldklub havde lånt af sine naboer. Måske fordi en fodboldkamp på Lyngby Stadion ville have lokket for mange interesserede forbi.

Corona eller ej, så lykkedes det fint at få afviklet en yderst seværdig og tempofyldt kamp, hvor HIK fik forskellen på to rækker at mærke. Men undervejs viste HIK såmænd ganske god boldomgang til trods for, at vi kun skriver medio januar 2021.

Således var det HIK, der lagde bedst ud, men Lyngby, der var de skarpeste.

Efter et kvarters spil kom Lyngby foran 1-0 efter en situation, hvor HIK-anfører Jonas Hebo nok følte, han skulle have haft frispark efter et slag i ansigtet.

Netop anføreren viste, at han sagtens kan begå sig på højere niveau, og hans godt sete aflevering til lynhurtige Mathias Mejer Knudsen var også af høj klasse, for den blev lige så perfekt nedtaget og slået indover, hvor Yousef Salech uselvisk headede på tværs til nyerhvervelsen Mohamed Fakhri Al-naser, men 'Mudi', som han kaldes, fik desværre ikke ordentligt træf på den store chance, der i stedet endte med det første HIK-hjørne.

Kongemål af de kongeblå Det manglende mål blev på en måde kampafgørende, for lidt senere - og på bare to minutter - scorede værterne to gange. Begge scoringer var rene kongemål af de kongeblå, selv om de lørdag optrådte i røde bluser.

HIK tabte dog ikke helt pusten, selv om holdet så lidt groggy ud på dette tidspunkt, og kort før pausefløjtet var det 'Mudi', der flot serverede en 'medløbsbold' til Oliver Greneskov Andersen, der lige så flot udplacerede Lyngby-keeperen.

Og så troede HIK sikkert, de kunne gå til pause kun nede med to mål, men i halvlegens sidste aktion viste Lyngby igen skarphed: 4-1.

Slutteligt trøstemål Efter en kort pause blev det til en noget mere blandet forestilling. Måske fordi Lyngby scorede til 5-1 efter 10 minutters spil, for herefter blev rigtigt mange nye spillere - selvfølgelig - bragt i spil på begge hold.

Og et slutteligt trøstemål til 2-5 betød derfor ikke alverden, men tilbage stod mange gode og stærke HIK-præstationer, der lover godt for de næste programsatte træningskampe og helt sikkert, når kampen om point igen genoptages til marts måned.

relaterede artikler

Villabyernes store årskavalkade: Sportsåret 2020 i coronaens tegn 05. januar 2021 kl. 11:22

HIK's nye fane er skænket af Steen Walls enke 24. december 2020 kl. 09:00