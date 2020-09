HIK tabte - Skovshoved fik uafgjort

Det blev sæsonens første nederlag til HIK, der tabte 0-2 til Næstved, mens Skovshoved kun scorede remis via 2-2 mod Vanløse. Hjemmeholdet var ellers i front to gange

Den tidligere Næstved-keeper Sebastian Sørensen havde ellers taget godt fra sig i et par farlige situationer, men han var chanceløs i to situationer.

Her møder holdet AB kl. 13. Her bliver der nok tale om et nyt tæt opgør, for de to klubber spiller oftest målfattigst og uafgjort, når de mødes indbyrdes.