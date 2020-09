HIK?s dygtige anfører Jonas Hebo stod for HIK?s føringsmål, der dog hurtigt blev udlignet. Der kom ikke flere scoringer trods stort HIK-overtag, og så endte kampen 1-1. Arkivfoto: Ole Tradsborg

HIK spillede uafgjort i Roskilde

For HIK var det igen tid til at møde et oprykkermandskab, denne gang Roskilde KFUM. HIK var, som sidste gang, de spillede mod oprykkermanskabet AB Tårnby, meget i kontrol kampen igennem.