HIK sluttede med en sejr på hjemmebane

Efter pausen scorede Youssef Salech HIK's andet mål efter en times spil, og så gjorde det mindre, at AB reducerede med et kvarter tilbage, for 'Akademikerne' kom ikke tættere på, og derfor sluttede en fornem hjemmebanestatistik for HIK, der kun er noteret for to nederlag på hjemmebane og hele 11 sejre.

En spiller, der først lige er i gang med at indstille et professionelt sigtekorn, er Alexander Hælmhof, der skal til USA for at studere på San Diego College. Her han fået et scholarship, så der bliver optimale muligheder for at studere og også fortsat spille fodbold på relativt højt plan. Det kommer til at ske for San Diego State Aztecs.