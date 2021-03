Berzan Kuecuekylidiz scorede et vanvittigt flot mål, da han i starten af anden halvleg reducerede til 1-2. Desværre rakte scoringen ikke til point, da HIK ikke scorede yderligere i opgøret. Foto: Ole Tradsborg

HIK skuffede fælt hjemme

Det blev til et sjældent HIK- nederlag, der tabte 1-2 mod Slagelse fredag aften

HIK skulle fortsætte de gode forårstakter for at holde fast helt i toppen, men et dumt nederlag blev resultatet af anstrengelserne fredag aften.