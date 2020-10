Jonas Hebo har bragt HIK på 2-1 og lykønskes af holdkammeraterne, inklusiv Oskar Højbye (længst til venstre), der med sine to scoringer i anden halvleg afgjorde kampen til HIK?s fordel. Foto: Ole Tradsborg

HIK sejrede i målfest

4-2 over Hillerød i fejende flot kamp, hvor HIK var både bagud og blev hentet, inden holdet smøgede ærmerne op og sejrede fortjent. Oskar Højbye scorede to afgørende mål

I kampprogrammet hyldede HIK sig selv ovenpå forrige uges sejr over FC Roskilde. Men ret beset kunne holdet efter lørdagens sejr være endnu mere tilfreds, for rigtig meget lykkedes fornemt for Kristoffer Wichmanns tropper, der dog tidligt fik en våd klud i hovedet.