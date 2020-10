Artiklen: HIK sejrede 3-1 over FC Roskilde

Uden at spille prangende vandt HIK med sikre 3-1 over 1. divisions- nedrykkerne fra Roskilde

HIK har spillet ganske solidt på hjemmebane, og stimen af hjemmesejre, nu i alt tre, blev realiseret efter en sejr på 3-1 over FC Roskilde.

HIK lagde godt ud, og allerede efter fem minutters spil kom værterne i front. Oliver Angus blev spillet fri i højre side, tog et fikst træk forbi Roskilde-keeperen og kunne så score i tomt mål.

Herefter skete der ikke meget fra nogle af holdenes side. HIK kom dog frem til en del hjørnespark, og med fem minutter tilbage af halvlegen var det netop efter et hjørne, at Anton Pedersen kunne heade på mål.

Det forventedes nu, at HIK'erne ville blive trykket tilbage straks fra start af anden halvleg, men gæsternes angreb var lettere spagt og uden rigtigt bid.

Således kontrollerede HIK halvlegen og var vel ret beset de bedste, i hvert fald med de bedste angreb, på nær et enkelt stort tilbud til gæsterne.

Men pludselig kom reduceringen, ganske uventet, Især for HIK-keeper Sebastian Sørensen, der så lidt skidt ud, da han blev fanget langt ude af målet på et flot mål scoret fra omkring banens midte af Roskildes Mileta Rajovic. På det tidspunkt var der et kvarter tilbage.