HIK sælger angrebstalent til Brøndby IF

Den største fodboldhandel for HIK blev realiseret i sidste uge. Yousef Salech skifter den hvide HIK-bluse ud med Brøndbys blå-gule. Handlen er et resultat af en god sæson for Salech, der scorede syv gange og stod for flere assists i sæsonens løb

05. juli 2021 Af Ole Tradsborg

Yousef Salech, den store og stærke angriber, fik sit egentlige gennembrud for HIK i forgangne sæson, selv om han allerede figurerede på førsteholdet i forrige sæson. Dengang under ledelse af HIK's tidligere træner Kristoffer Wichmann, som var en stor personlig støtte for angriberen, der nu er klar til nye fodboldeventyr hos de danske fodboldmestre fra Brøndby.

Den 19-årige angriber har været en fast bestanddel af HIK's førstehold hele sæsonen, men han har faktisk spillet det meste af sin ungdomstid i klubben, og på meget kort tid viste han, at han var klar til seniorfodbold sin unge alder til trods.

Mange fine ord klæber til ham, men med sin målnæse, fysiske styrke, teknik og gode placeringsevne markerede han sig allerede kraftigt i flere af kampene i efteråret 2020. Og det var noget, man lagde mærke til i Brøndby, hvor man længe har fulgt angrebstalentet.

Længere indkøring ikke nødvendig

Egentlig var planen, at Yousef Salech skulle have haft en længere indkøringsperiode til HIK's bedste hold, men det stod ret hurtigt klart, at han var mere for holdet end 'bare' en ung spiller, der skulle vænne sig til tempoet og træningsmængden.

"Det var bestemt ikke planlagt, at jeg skulle på førsteholdet så tidligt, ja, det var en overraskelse. Men jeg føler, jeg passer godt ind på holdet," sagde en ydmyg, men samtidig selvsikker spiller, da Villabyerne portrætterede ham i januar 2021.

Og halvsæsonen 2021 har bare været fortsat god for spilleren med den stærke tro på egne evner. Så god, at de danske mestre fra Brøndby IF, nu har købt ham. Og det har de sikkert ikke fortrudt et sekund, for allerede i sin første kamp for Brøndby IF viste Salech sin målfarlighed, da han stod for to mål i opgøret mod Sjællandsserie-mandskabet Herstedøster IC i en træningskamp den 1. juli.

Den største handel i HIK's historie

Hvis handlen har vakt stor glæde hos Yousef Salech selv, så er det nærmest intet at regne for, hvordan man ser på transferen i HIK, hvor der er tale om det største salg af en spiller i HIK's historie.

"Det er en stor og glædelig nyhed, at Yousef Salech har fået en fuldtidskontrakt i Brøndby. Mestrene får et stort talent med den rette indstilling og lyst til at lære og forbedre sig. Han har været mange år i HIK, og alle i klubben er stolte af den her transfer," udtaler sportschef i HIK, Per Frimann, der kan glæde sig over, at satsning på talentudviklingen i klubben nu giver pote.

HIK har nemlig i de senere år satset meget på talentudvikling, hvilket allerede kom til udtryk, da også Brøndby IF hentede talentet Jagvir Singh Sidhu til klubben, hvor han nu forenes med Yousef Salech.

Det har været et vigtigt element i klubbens strategi for fremtiden, at udviklingsmiljøet kunne blive så godt, at man kunne sende spillere videre, eksempelvis til Superligaen. Det er nu potentielt muligt med de to spilleres skifte til mesterholdet.

"Det her er en stor anerkendelse af det arbejde, der udføres af de mange dygtige trænere i HIK og af den indsats, som vores talentchef, Jackie Nissen, gør hver eneste dag for at udvikle HIK's niveau. Det er altså godt arbejde," siger Per Frimann.

HIK's direktør, Thomas Nielsen, har besluttet, at prisen for spilleren alene forbliver et anliggende mellem de to handlende klubber HIK og Brøndby, lige som det heller ikke er offentliggjort, hvor lang kontrakt Yousef Salech har fået hos de danske mestre.

