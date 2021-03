I tre sæsoner udstak Kristoffer Wichmann kursen for HIK. Succestræneren skifter til Kolding IF, og det bliver nu assistenttrænerne Bent Christensen og Torben Storm der overtager tøjlerne. Arkivfoto: Ole Tradsborg

HIK mister sin cheftræner

Kristoffer Wichmann er fortid i HIK. Succes-træneren skifter til Kolding IF

Villabyerne - 02. marts 2021 kl. 09:45 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen

Det var noget af en bombe, der ramte HIK små to uger før sæsonstarten. Den tidligere førsteholdsspiller og anfører, Kristoffer Wichmann, der siden 2018 har haft træneransvaret for klubbens divisionshold, er nu blevet lokket til Kolding IF i 1. division.

Det var dog kun et spørgsmål om tid, før Kristoffer Wichmann ville blive lokket af en højere rangerende klub, hvis man spørger HIK's sportschef, Per Frimann. Som alle andre i og omkring klubben, er han ked at måtte sige farvel til cheftræner Kristoffer Wichmann.

"Timingen er selvfølgelig ikke så god for HIK, og selv om klubben bliver så godt kompenseret af Kolding IF, at der næsten er tale om en transfer, så mister vi noget meget værdifuldt, nemlig Kristoffers fantastiske dedikation og professionalisme," siger Per Frimann til HIK's hjemmeside, hvor han tilføjer:

"Det er en stor mulighed for Kristoffer Wichmann, der kan forfølge drømmen om at blive fuldtidstræner i en klub, der har store ambitioner og planer for fremtiden."

Det bliver indtil videre assistenttrænerne Bent Christensen og Torben Storm, der overtager træneransvaret indtil videre. Christensen og Storm har sammen med den afgående cheftræner en stor del af æren for, at HIK's træningsmiljø i dag ligger helt i top, bliver Per Frimann også citeret for på klubbens hjemmeside.

