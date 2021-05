Mr. HIK, Jørn Kønig, blev mindet i Gentofte Sportspark, inden HIK skulle møde Vanløse IF. Læs kampreferat på side 16 i 1. sektion. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: HIK mindedes en af sine store ildsjæle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HIK mindedes en af sine store ildsjæle

Villabyerne - 08. maj 2021 kl. 14:04 Kontakt redaktionen

Store Bededag var det igen muligt at have publikum på lægterne i Gentofte Sportspark, og i forbindelse med HIK's hjemmekamp mod Vanløse IF hyldede klubben en af dansk fodbolds og HIK's helt store ildsjæle, Jørn Kønig, der døde den 30. november 2020.

Før spillerne, der i dagens anledning bar sørgebind, og publikum holdt et minuts stilhed til ære for Jørn Kønig, slog Per Frimann fra HIK fast, at Jørn Kønig indtil det sidste var en energisk og arbejdsom fodboldleder samt en dygtig partner for dem, der arbejder med HIK's sportslige udvikling.

I kampens pause holdt HIK's direktør, Thomas Nielsen, en tale, hvor han blandt andet sagde, at Jørn Kønigs formidable indsats for dansk fodbold har affødt respekt i hele fodbold-Danmark, og at han var kendt som en ildsjæl, for hvem struktur, ordentlighed og professionalisme var nøgleord, der havde ført ham langt med mange tillidsposter og hædersbevisninger som æresmedlem af både Divisionsforeningen og HIK. jbl