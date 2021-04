HIK startede med at belejre Brønshøjs felt efter et par hjørnespark i starten af kampen. Foto: Ole Tradsborg

HIK hentede uafgjort i sidste minut

Der lå i weekenden en kærkommen mulighed for HIK for at komme en smule tættere på rækkens suveræne tophold fra Nykøbing FC, der fredag tabte sæsonens første kamp.