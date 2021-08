Se billedserie HIK's nye targetman Alexandar Lazareviz har netop udlignet til 1-1 midtvejs i anden halvleg. Foto: Ole Tradsborg

HIK hentede atter kun uafgjort

Trods klart spillemæssigt overtag lykkedes det kun for HIK at hente ét point i weekendens kamp ude mod FA 2000

30. august 2021 Af Ole Tradsborg

Som HIK nu har haft for vane i alle opgør, fraset opgøret mod Skive, kommer man bagud, for senere at indhente modstanderen.

Samme scenarie udspillede sig på Frederiksberg Stadion, hvor værterne kom foran, men hvor HIK senere bragte balance i opgøret. Denne gang skulle man dog ikke helt frem til overtiden for at hente point.

I første halvleg havde HIK hele tre gode tilbud for scoring, men enten manglede den sidste afslutning kvalitet eller power.

Eksempelvis efter den halve time, hvor anfører Jonas Hebo afsluttede et kvikt og flot angreb, men desværre uden saft og kraft i den afsluttende sekvens.

Små 10 minutter senere fik HIK-anføreren igen chancen, men denne gang sparkede han langt over mål på det ellers utrættelige og godt opbyggende arbejde af Mathias Mejer Knudsen.

Chancerne var ikke enorme til HIK, men alligevel blev man straffet særdeles hårdt, da FA 2000 fik tildelt frispark i halvlegens sidste minut. Et kort taget spark endte i hovedet på deres rutinerede forsvarskrumtap Ricky Gotland, der ugeneret headede sit fold i front.

HIK med forbedret energi Det var heldigvis et tændt HIK-hold - der dog lige skulle finde formen - der kom tilbage til anden halvleg. Holdet skulle lige have en opsang af en af sine egne på banen, før energien for alvor indfandt sig på holdet.

"Vi skal have meget mere vilje. Her er helt stille, kom nu!," lød det kontant fra frontmand Alexander Lazarevic til sine egne efter 10 minutters lidt for stillestående spil af anden halvleg..

Og peptalken virkede tilsyneladende, men først efter en tidlig dobbeltudskiftning af træner Jesper Håkonsson, der ofrede både anfører Jonas Hebo og Berzan Kuecuekylidiz til fordel for friske kræfter.

Kort efter kom belønningen, da Alexander Lazarevic afsluttede et fornemt HIK-angreb lige efter fodboldens ABC: Den knaldhårde aflevering blev afsluttet tilsvarende knaldhårdt.

Resten af halvlegen tilhørte HIK, der dog ikke fandt måden at dirke FA 2000-forsvaret op. Det var dog tæt på et par minutter før tid, hvor Frederik Emil Andersen afsluttede hårdt, men værternes keeper reddede flot.

Det efterfølgende hjørne gav forsvarsgeneral Gregers Arndal chancen for - nok en gang - at score til slut, men selv om han kom frem til en sidste afslutning, blev den ikke farlig, og HIK måtte tage til takke med endnu et enkelt point, der nok var et par point i underkanten i forhold til spil og chancer.

HIK spiller igen lørdag, hvor holdets tidligere træner Kristoffer Wichmann kommer på besøg med sit Kolding IF-mandskab.

Der spilles fortsat på HIK's anlæg ved Maglegårdsvej, kickoff er kl. 14.

