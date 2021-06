Se billedserie Valdemar Pape kan nu kalde sig danmarksmester både indendørs og udendørs. Foto: Dansk Tennis Forbund

Send til din ven. X Artiklen: HIK gjorde næsten rent bord ved DM i tennis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HIK gjorde næsten rent bord ved DM i tennis

Fire ud af fem DM-guldmedaljer gik til HIK. Hannah Viller Møller vandt både danmarksmesterskabet i damesingle og mixeddouble, mens Valdemar Pape fulgte sit indendørs DM-guld op med et udendørs mesterskab

Villabyerne - 29. juni 2021 kl. 10:47 Kontakt redaktionen

Søndag skulle der afgøres fire danmarksmesterskaber i tennis ved DM i Rødovre Tennisklub. Dagen forinden var det første sæt guldmedaljer blevet delt ud, da Hannah Viller Møller og Thomas Kromann fra HIK vandt mixeddouble.

Netop Hannah Viller Møller var første spiller i aktion, da hun i finalen i damesingle mødte Rebecca Munk Mortensen (KB). I forvejen havde den 19-årige HIK'er allerede to gange tidligere - nemlig i 2017 og 2019 - vundet singletitlen ved DM.

Viller Møller viste sin erfaring fra start mod den fire år yngre modstander. Med ro og stor sikkerhed i spillet tog hun første sæt med stensikre 6-0. I andet sæt kom Munk Mortensen lidt bedre med, men på dagen var hun aldrig i nærheden af at kunne true Hannah Viller Møller, som lukkede kampen med sætsejr på 6-2.

"Det er dejligt at vinde en DM-titel. Jeg har spillet godt og solidt gennem hele turneringen. Jeg prøver at holde fokus gennem hele kampen. Jeg ved, at det hurtigt kan vende, som jeg selv oplevede i går den anden vej," siger Hannah Viller Møller i en pressemeddelelse med henvisning til sin semifinale lørdag, hvor hun reddede fem matchbolde mod Sofia Samavati (Holte).

Senere på dagen lykkedes det ikke Hannah Viller Møller at tage sin tredje guldmedalje ved årets DM. Med makkeren Emma Håkansson tabte hun damedoublefinalen til KB-duoen Simone Alipieva og Karoline Laursen med 10-8 i tredje sæts matchtiebreak.

Pape tager udendørs guld Ved indendørs DM i marts var Valdemar Pape (HIK) den helt store overraskelse, da han gik hele vejen. Søndag havde han så mulighed for at slå sit navn fast med syvtommersøm, da han igen stod i en DM-finale.

På den modsatte side af nettet stod Philip Hjorth (KB), der selv har en indendørs DM-titel på CV'et fra 2018.

Hjorth kom klart bedst fra start og vandt første sæt med 6-1. Men Pape bevarede roen og kom bedre med i andet sæt, som han vandt 6-4. I tredje sæt kneb det med kræfterne for Philip Hjorth, der undervejs var nede og bide i gruset efter et fald. Samtidig kløede Valdemar Pape ufortrødent på.

Derfor kunne han fortjent strække armene i vejret, da han med 6-2 i afgørende sæt havde vundet sit andet DM på kun fire måneder.

"Jeg bliver ved med at holde mig i kampen og siger til mig selv, at han skal lave vinderne for at vinde kampen. Jeg stoler på mig selv og ved, at jeg er i så god form, at jeg kan blive ved med at spille godt i tre sæt. Det giver en ro, fordi jeg tit ser, at modstanderen bliver lidt træt," siger Valdemar Pape om finalen, der kunne opleves på tv-kanalen SPORT LIVE.

Den 17-årige HIK'er indrømmer, at han nok havde været rimelig mistroisk, hvis man for et år siden havde fortalt ham, at han ville stå som dobbelt danmarksmester i 2021.

"Jeg havde nok ikke troet på dig. Det er lidt vildt, når man kigger tilbage på det. Jeg har været god til at holde mig inde i kampene og spille min chance. Det er jeg utrolig glad for," siger Valdemar Pape.

Brødre vinder double I herredouble var der også succes for HIK, som endte med at tage fire ud af fem mulige danmarksmesterskaber. Brødrene Alexander og Christoffer Kønigsfeldt var særdeles suveræne mod Give-konstellationen med Anders Grinderslev og Patrick Kristensen.

Faktisk havde de to matchbold ved stillingen 6-0, 5-0. Men Grinderslev og Kristensen fik afværget de ydmygende cifre, som to gange 6-0 ville have været. I stedet kom de på 3-5, inden Christoffer Kønigsfeldt kunne serve kampen og guldet hjem.

Det var den tidligere Davis Cup-spillers tredje danmarksmesterskab i herredouble i karrieren. Tilbage i 2008 vandt han indendørs med Rasmus Møller, mens han i 2012 vandt udendørs med Jacob Melskens. Denne gang blev det så med brormand ved sin side. jbl