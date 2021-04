Oskar Høybye stod for HIK's enlige scoring, der også rakte til den samlede sejr. Arkivfoto: Ole Tradsborg

HIK fortsætter sejrsstimen

Det endte med 1-0 sejr, da FC Roskilde fredag aften blev besejret af HIK via Oskar Høybyes enlige scoring.

HIK halede igen ind på topholdet Nykøbing FC, men igen kun for en stund, da falstringerne senere på weekenden også tog en sejr, da de vandt 3-2 på Frederiksberg efter et meget sent sejrsmål.