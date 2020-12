HIK forlænger med Frederik Krabbe

"Vi har mange unge spillere i truppen, så det er vigtigt, at vi kan holde fast i de rutinerede kræfter, der også er på HIK-holdet. Frederik har spillet et fantastisk efterår i forsvaret og har sin store del af æren for, at HIK ligger nr. to i 2. division og har indkasseret næstfærrest mål" udtaler sportschefen. ot