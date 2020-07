Se billedserie HIK stod onsdag aften i skyggen af Aarhus Fremad, der i den grad levede op til deres klubnavn. Aarhusianerne vandt 5-1.

HIK fik store stryg

Nederlag på 1-5 hjemme mod Aarhus Fremad betød i den grad tilbagegang for HIK, der ellers var inde i en god stime. Sidste hjemmekamp blev også et farvel til Andreas Smed

Villabyerne - 02. juli 2020

På en skøn sommeraften blev det sæsonslut på hjemmebane for HIK, der lukkede og slukkede med et nederlag.

Det var klart fra start, at gæsterne havde mest at spille for, og gradvist satte de sig på opgøret. Allerede i det første minut opstod en farlig situation, men der gik dog en smule tomgang i opgøret gennem første halvleg, hvor HIK stod defensivt, men stærkt.

Det gjorde de lige frem til gæsternes enorme topscorer, Christian Nissen, stod umarkeret. Og på en perfekt serv af en frisparksbold headede han gæsterne i front.

Det kunne være blevet 0-2, hvis ikke HIK-keeper hev en fremragende redning frem.

Efter pausen blev det dog tydeligt, at Aarhus Fremad satte sig tungt og fuldt ud på opgøret. Det blev 0-2 efter en times spil, og på bare fem minutter i slutningen af anden halvleg gik gæsterne til 5-0.

Så var det ren kosmetik at anfører Jonas Hebo fik reduceret til slutresultatet 1-5 i sidste minut.

For gæsterne betød resultat, at de fortsat er med i kapløbet om den eneste oprykningsplads til NordicBet Ligaen, mens sæsonen er endegyldigt slut for HIK.

Smeden stemplede ud De slutter dog formelt sæsonen af mod AB søndag kl. 14. i Gladsaxe Idrætspark, hvor sidste kamp spilles.

Inden onsdagens kamp blev der fortjent uddelt gaver og applaus til Andreas Smed, der havde proklameret stop i HIK.

Inden aftenens kamp, hvor Andreas Smed mere eller mindre frivilligt tog plads på bænken, havde han opnået 117 kampe i 2. division. Dette med 40 mål til følge.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvor Andreas Smed fortsætter sin karriere, men der gættes på, at han fortsætter fodboldeventyret i Sverige eller Norge.

Under alle omstændigheder fortjener Andreas Smed at afprøve talentet på et højere niveau, selv om han med garanti bliver savnet i HIK.