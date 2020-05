Både HIK og GVI har fået ?stjerner? for deres talentarbejde. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: HIK avancerer, mens GVI er nye på DBU's talentlandkort Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HIK avancerer, mens GVI er nye på DBU's talentlandkort

Midt i maj faldt der stjerneregn over HIK og GVI, som begge nu kan bryste sig af at være licensgodkendte ungdomsklubber i DBU-regi

Villabyerne - 26. maj 2020 kl. 18:15 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos HIK Fodbold har man nok svært ved at få armene ned i denne tid. Klubben blev nemlig ved indrangeringen af drenge-licensklubber for sæsonen 2020/2021 for nylig tildelt 2,5 stjerner. Det betyder, at HIK Fodbold rykker frem på listen over de bedste talentudviklingsmiljøer i landet.

HIK hopper helt nøjagtigt fra en 20. plads sidste år til en 17. plads i år. Dermed distanceres klubber som B93 og Hvidovre - og HIK kan nu kalde sig næstbedst til talentudvikling på drengesiden i København. Kun overgået af F.C. København.

Det er en nyhed, som naturligt glæder sportschef Per Frimann:

"Vi står foran store udfordringer, lige som alle andre idrætsforeninger gør i denne tid, men det her er en helt fantastisk nyhed for HIK's medlemmer. Vi kan godt tillade os at være utrolig stolte over, hvor langt vi er nået i licenssystemet. At opnå en placering som nr. 17 i Danmark vil skabe stor motivation og gejst hos alle - ikke mindst hos head of coaching Jackie Nissen og trænerne, der har leveret det store arbejde," fortæller Per Frimann.

Det er særligt de to parametre 'hold- og spillerudvikling', som giver udslag på pointscoren, og som danner grundlag for antallet af stjerner. Det er derfor også et resultat, som Jackie Nissen er særdeles stolt af:

"Vi er særligt stolte af at være vurderet blandt de bedste i landet til spiller- og holdudvikling. Vi arbejder hårdt hver dag med 'den blå tråd', så vi kan sikre sjov og udviklende træning for alle spillere i HIK - helt fra de mindste til de voksne. Vores trænere fortjener et kæmpe skulderklap for at skabe et miljø, der gør det muligt," fortæller Jackie Nissen, som derved straks deler roserne videre.

Også stjernegodt i GVI Mens HIK længe er blevet anerkendt for optimalt trænings- og udviklingsmiljø, er GVI, hvad dette angår, de nye i klassen. En særlig del af fortjenesten herved tilfalder den i januar måned tiltrådte træner Bjørn Rasmussen. For han begyndte allerede med det samme at arbejde for den anerkendelse, da ansøgningen til DBU skulle indsendes allerede i marts måned.

"Der var en masse formelle ting, der skulle beskrives og være på plads. Den del har head of coaching Rene Zedler og ungdomsformand Kristian Boye været fantastiske til at producere," fortæller han til klubbens hjemmeside, hvor han supplerer:

"Min proces har været mere kreativ, jeg skulle lynhurtig finde ud af, hvad der rører sig i GVI. Jeg var jo helt ny i klubben og havde faktisk et meget lille kendskab til GVI - jeg havde kun været her en enkelt gang eller to, før jeg blev ansat," lyder det fra Bjørn Rasmussen, der dog ikke er en novice, hvad trænergerningen angår, for han har tidligere været træner i B93 i ca. 10 år og har også været i AB i seks år, foruden at have arbejdet som scout for de to engelske klubber, Newcastle United og Brentford FC.

Sammen med de andre ansvarlige kunne han således juble den 12. maj, som blev en historisk dag for GVI - dagen hvor klubben blev en del af DBU's talentudviklingsmiljø.

GVI har gennem flere år arbejdet for at skabe det bedst mulige fodboldmiljø. Der er mange skridt i den proces, for det er fodbold for alle, udvikling for alle og først og fremmest fokus på kærlighed og passion til fodbolden og klubmiljøet i Nymosen, som alle skulle "tilgodeses".

Derfor nåede klubben en milepæl, da klubben fik DBU's fine tilkendegivelse i form af en stjerne i licenssystemet. Den stjerne viser, at GVI har et setup, der er blåstemplet som talentudviklingsmiljø for U10 til U15 drenge.

"Det er samtidig helt i tråd med det fodboldmiljø, vi gerne vil skabe for alle drenge og piger i GVI," lyder det fra en jublende lykkelig klub, der vil bruge DBU-stjernen som afsæt til at udvikle fodboldmiljøet i GVI yderligere til gavn for alle klubbens medlemmer.