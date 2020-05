?Vejen tilbage kommer til at presse idrætsforeningerne både mandskabsmæssigt og økonomisk. Vi er kort sagt meget afhængige af hinanden. Derfor budskabet på trøjen om ?at stå sammen?,? siger Per Frimann. Sammen-2020-trøjen er et HIK- initiativ, som er lavet i samarbejde med Rotunden.

HIK Fodbold kan se lyset for enden af tunnelen

Også for fodboldafdelingen i HIK har coronatiden sat en kraftig stopper for det normale rige fodboldliv. Klubben har via forskellige tiltag holdt dampen oppe, men glæder sig stort til den kommende genåbning

Villabyerne - 16. maj 2020 kl. 10:57 Af Ole Tradsborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 7. maj kom endelig den længe ventede nyhed om en yderligere genåbning af Danmark, herunder af forenings-Danmark, da statsminister Mette Frederiksen (S) offentliggjorde indholdet af fase 2-planerne.

Det var en længe ventet besked for mange klubber og idrætsforeninger, herunder i den lokale fodboldklub HIK, hvor formand for HIK Fodbold, Kim Meurs-Gerken, var en glad mand.

"Endelig kom den besked, som vi har ventet på i flere uger. Foreningslivet må genåbne, og vi kan genoptage fodboldtræningen igen," lød det på klubbens Facebookside

Da det fortsat er uafklaret, hvornår HIK (og andre klubber i Gentofte) må åbne op, og hvilke retningslinjer, der kommer til at gælde, kræver det en samlet afklaring for alle klubber i kommunen.

Derfor var HIK allerede dagen efter offentliggørelsen af Fase 2-planerne i dialog med Gentofte Kommune, som forventer, at der kan komme en udmelding i starten af denne uge.

Håber på 18. maj

"Vi forventer i hvert fald at kunne åbne op den 18. maj, men håber selvfølgelig, at det kan blive før. Så snart vi ved helt eksakt, hvilke retningslinjer, vi skal overholde for at må genåbne, vil vi justere det i forhold til vores træningsplan og giver alle spillere besked herom," lød det afsluttende fra fodboldformanden, der glæder sig til igen at byde alle velkommen på træningsanlægget til en masse fodbold.

I de to måneder, som også har betydet nedlukning i HIK, har klubben ellers gjort, hvad den kunne for at holde dampen oppe.

Fede tricks og trøjesalg Det fortæller Per Frimann fra klubben.

"Vi har med forskellige videoindslag på Facebook-siden forsøgt at holde motivationen intakt for især de yngre spillere," indleder han.

Her har man blandt andet set 1. seniorspillere og U19-spillere levere fede fodboldtricks med 'den lille runde'. Alt sammen for at holde dampen oppe i en yderst vanskelig tid for klubben, som økonomisk er lidt hårdt spændt for.

"Vi har jo betalte trænere, så der bliver krævet noget mere af dem i den kommende tid. De må (som retningslinjerne er skitseret, red.) træne ni spillere ad gangen, så det bliver noget af et puslespil, at få træningskabalen til at gå op," fortsætter Per Frimann, der også signalerer, man vil komme til at bede om lidt mere fra trænerne den kommende tid.

"Sandheden er dog, at vi nok skal komme igennem det her, jeg tænker rent økonomisk, men selvfølgelig må vi kalkulere med, at der er nogle spillere, der vil stoppe, eller er stoppet, på grund af Corona-situationen. Men vi vil gøre vores til at få stoppet den tendens, og vi ved også, at der er mange, der vil gøre noget ekstra for deres klub.

Derfor lancerer vi i HIK mandag et støtteprojekt, hvor man i Meny Rotunden på Strandvejen kan købe en særlig HIK-bluse. Her vil klubben få en del støttekroner, og samtidig vil man få en voucher til supermarkedet til at handle for," slutter en optimistisk Per Frimann.