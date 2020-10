Gymnastikforening fylder 100 år

"I begyndelsen af det 21. århundrede begyndte medlemstallet at falde. Vi mente, det måtte skyldes, at vi var ved at blive umoderne i forhold til de mange fitnesscentre, som skød op over alt. Hvad gør man så? Kaster håndklædet i ringen eller bider tænderne sammen? Vi valgte det sidste. Vi omdelte brochurer i nærområdet, hængte sedler op i sejlklubben og et pizzeria i Skovshoved. Det gav et par nye medlemmer, men var ikke et gennembrud, der battede. Vi sendte opfordringer til praktiserende læger i området om at henvise patienter til gymnastik hos os. Det gav ikke nogen respons. På et tidspunkt var vi 12 medlemmer, og med lidt fravær kunne vi være otte i alt til en gymnastikaften. Vi opfordrede venner og bekendte til at komme med. Det gav lidt, dog ikke nok, men nok til at fortsætte. Lidt efter lidt kom der nye medlemmer. Man tog sine naboer og venner med, og pludselig tog det fart. En spurgte, om han måtte tage sin hustru med, hvilket han så gjorde. Samlet set betyder det, at vi i dag er et blandet hold bestående af 27 medlemmer - seks kvindelige og 21 mandlige," fortæller Jan Haugvik fra Skovshoved Gymnastikforening.