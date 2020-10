Gymnaster spritter og springer

Se billedserie Nye regler for LG-gymnasterne gør, at der bl.a. bliver brugt mundbind og sprittet hænder under træningen.

Villabyerne - 07. oktober 2020 kl. 13:30 Kontakt redaktionen

pause Efter en længere pause med tomme haller på grund af corona kan de godt 5.000 medlemmer af LG Gymnastik endelig få lov at se deres holdkammerater igen.

Under nedlukningen gjorde foreningen alt, hvad den kunne for at fortsætte med at bevæge medlemmerne med online-træninger, hvor gymnastikken foregik sammen og hver for sig hjemme i stuerne.

Det har dog været hårdt for mange at skulle undvære det sociale samvær og faciliteterne ude i hallerne, fortæller LG Gymnastik, så alle i foreningen er derfor utroligt glade for, at der er blevet åbnet op igen for gymnastikforeninger.

Nye forhold

Men selvom hallerne er genåbnede, er træningen under nye forhold. På holdene bliver der holdt afstand til hinanden og sprittet hænder af før, under og efter undervisningen. Derudover har gymnaster med hyppig kropskontakt mundbind på.

Foreningen har måttet skære ned i mængden af hold for at kunne indlægge pauser, og alle haller har fået et rengørings-kit, som trænerne flittigt bruger i alle pauser til at desinficere samtlige redskaber og kontaktflader. Gymnasterne har også fået nye ruter til ind- og udgange, så ingen hold er i kontakt med hinanden ved holdskift, og selv de yngste gymnaster er blevet gode til at sige farvel til mor og far helt uden for hallen.

"Vi er meget stolte af vores medlemmer og trænere for at tage så godt imod de nye forholdsregler og arbejde for, at vi kan fortsætte med at lave gymnastik, dans og parkour. Vi er naturligvis kede af at måtte aflyse arrangementer og ikke mindst vores traditionsrige kigge-på-dage, hvor forældrene får et kig med til deres børns gymnastikundervisning, men som Danmarks største gymnastikforening er det vigtigt for os at være et forbillede og sætte et eksempel for, hvordan man kan have en hverdag med gymnastik selv i coronatider," siger Elisa Malling Beck, administrationschef LG gymnastik. ka