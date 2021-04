Se billedserie To elever fra Ordrup Gymnasium skriver dagbog i Villabyerne om deres tilbagevenden til hverdagen.

Gymnasieelever er tilbage: Fra nervøsitet til gensynsglæde

Et glimt af den gamle hverdag: To gymnasie-elever fra Ordrup Gymnasium vil over de næste måneder skrive dagbog til Villabyerne om den gradvise genåbning af gymnasiet. Se fotos og læs om deres første dag tilbage efter tre måneder i joggingsæt og med skærmundervisning.

Villabyerne - 18. april 2021 kl. 12:18 Af Anna Riisager, 2.f Kontakt redaktionen

Fredag 26. marts er første dag, hvor min klasse 2.f er tilbage på Ordrup Gymnasium efter den lange nedlukning. Det er en dag, jeg har set frem til længe. Der er ikke mange måneder tilbage af skoleåret, så jeg er mildest talt blevet lidt utålmodig.

Det er en sær og trist tanke, at ud af de tre år, gymnasietiden varer, har vi været hjemsendt i næsten en tredjedel.

Sjove og skøre indslag Skolen har gjort en stor indsats for at mildne denne følelse. Vi har jævnligt modtaget opdateringer om covid-19-situationen, men også mere muntre beskeder og indslag: konkurrencer på skolens sociale medier, videoer af rektor Søren Helstrup i alle mulige, sjove og skøre situationer med skolens maskot, Hejren - og ikke mindst de faste virtuelle morgensamlinger.

Vores morgensamlinger plejer at foregå i kantinen og er et centrum for hyggesnak blandt elever. Selvom vi ikke har kunnet mødes i virkeligheden, har de virtuelle morgensamlinger haft en fin indvirkning, for et øjeblik følte jeg, at vi var tilbage på skolen.

Tre måneder i joggingsæt Da vi får beskeden om, at vi må komme tilbage, bliver jeg faktisk lidt nervøs. Jeg har spenderet tre måneder i joggingtøj bag en skærm og bliver lidt i tvivl, om jeg overhovedet ved, hvordan jeg skal omgås grupper på mere end fem. Jeg har en irrationel frygt for, om jeg har glemt, hvordan tingene fungerer, og at alt vil være anderledes.

Da jeg ankommer på skolen, er frygten væk. Inden for tre minutter er alt som det plejer. Alle ligner sig selv, bortset fra at nogle af drengene er et hoved højere, end jeg husker dem, og alle har lidt længere "corona-hår".

Beroligende at vende retur Den første time er en god start på dagen, da vi får lov til at hygge os.

Solen skinner for første gang i et stykke tid, så pigerne og jeg sidder i solen og snakker, mens størstedelen af drengene spiller fodbold på plænen. Det er dejligt at kunne se dem alle igen. Det er også rart at se folk i en anden kontekst end på en gåtur i gråvejr.

Dagen er lidt for hurtigt forbi, selv tavlearbejde i matematik har været savnet. Det er beroligende at vende tilbage til de rutiner, vi havde før corona.

Jeg tror også, vores lærere er lettede over at være tilbage. De har alle under corona opfundet kreative og effektive måder at undervise på, men i klasselokalet er kommunikationen og koncentrationen bare lidt bedre, og det er også vigtigt at huske, at ikke alle elever trives med hjemmeskole.

Hjælper på humøret At være tilbage og grine med sine klassekammerater hjælper en del på humøret og trivslen. Jeg tænker, at især 1.g'erne ser frem til normal skolegang, for de har næsten ikke haft en chance for at lære hinanden at kende.

