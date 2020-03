"Gud spillede yoyo med lærken, skriver Knud Romer i sin svære to'er

Sådan indleder Knud Romer sin seneste roman 'Kort over Paradis', som var 12 år undervejs siden debutbogen 'Den som blinker er bange for døden', der udkom i 2006.

Et stykke inde i romanen introduceres læseren for parallelfortællingen om 'M'.

Han er Knuds 'magiske ven', der vokser op i Istanbul og Teheran, hans far er CIA-agent og hans mor er russisk krigsflygtning. Både M og Knud slås med problematiske faderforhold, tilværelsens tilfældigheder og udfordringerne ved at finde sig til rette i livet.

'Kort over Paradis' er en meget ambitiøs og imponerende velskrevet roman. Det er en hudløs beretning om at tabe og genfinde paradiset og ikke mindst en sproglig tour-de-force, som efterlader læseren både forpustet og fascineret.

Knud Romer har betalt en høj pris for at fuldføre sit romanprojekt:

"Jeg blev kørt over af min egen roman," udtalte han i et interview, da bogen udkom. Under skriveprocessen får han stress og angst og ender med at bryde psykisk sammen. Efterfølgende har han endda mistet synet på det ene øje.