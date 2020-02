Grib pagajen og søsæt ny hobby: Kajakklub sætter gang i begynderhold

Går du rundt med en drøm om at lære at sejle i kajak? Så er kajakklubben Nova i Hellerup havn lige nu åben for nybegyndere.

På klubbens begynderkursus lærer du at håndtere en turkajak, som er en slankere og hurtigere båd end havkajakken.

Du lærer fra gang til gang at ro og manøvrere og finde tryghed og rutine, ligesom du lærer at redde dig op af vandet alene eller sammen med en makker.

For at bestå kurset skal du deltage i ni undervisningsgange.