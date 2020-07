I sommerferien kan man på Garderhøjfortet blandt andet prøve at løse vismandens gåder. Pressefoto

Gratis teambuilding for børn på Garderhøjfortet

Er du modig nok til at bære en slange, kan du ramme plet, kan du løse vismandens gåder og har du samarbejdsevnerne i orden?

Garderhøjfortet åbnede igen 27. juni efter en lang lukkeperiode. Og som en del af Gentofte Kommunes sommeraktiviteter tilbyder fortet, at børn og unge mellem 6-17 år kan komme og prøve at være 'Fangerne på fortet'.

"I år er der nok mange, der holder ferie herhjemme i lokalområdet og er på udkig efter nye oplevelser. Derfor er vi superglade for, at vi kan tilbyde 'Fangerne på fortet' som en vildt fed teambuildingaktivitet i sommerferien," siger leder af Garderhøjfortet Kristine Adler-Nissen i en pressemeddelelse.

Fed teambuilding for børn

"Jeg har i hvert tilfælde selv to drenge derhjemme, der godt kunne have brug for en omgang teambuilding efter dette mærkelige forår," fortsætter hun.