Graffiti-malere fanget på station

Det var en lokofører i et S-tog, der alarmerede politiet, da han klokken 00.15 lørdag morgen kunne se, at to mænd var ved at male på et togsæt på perronen på Dyssegård Station. oplyser Nordsjællands Politi til Villabyerne.dk

Politiet rykkede hurtigt ud til stedet, hvor der blev pågrebet to mænd på 28 og 25 år. Den ene var uden fast adresse og den anden var fra Nørrebro.