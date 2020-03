Se billedserie "Jeg vil gerne have taletid med det, jeg tror på, og det, jeg kan se virker,? siger Gorm Alex Petersen. Foto: Peter Klar

Gorm Alex får gåsehud på kommando: "Vi lever livet, som vi trækker vejret"

De fleste mennesker lever i kronisk hyperventilation og er alt for lidt i kroppen og alt for meget i hovedet, lyder budskabet fra Charlottenlunds bogaktuelle fysioterapeut, osteopat og vejrtrækningsekspert Gorm Alex

Villabyerne - 15. marts 2020 kl. 10:57 Af Peter Klar Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uanset om du er patient med en krop i udu eller journalist med et interview-ærinde, starter dit besøg hos Gorm Alex Petersen i AP Sundhedscenter med en stille stund i stolen i venteværelset. Her kan du stirre over på et stort billede taget af fotograf Henrik Saxgren. Motivet er et stort træ, under hvilket to sammenstillede vakkelvorne borde gør det ud for en briks.

Dér ligger en haitianer og får behandling af Gorm Alex Petersen, som egentlig var på Haiti for at behandle digteren Jørgen Leth.

Men det er slet ikke historien bag billedet, der er vigtig her i venteværelset.

"Her er ikke wi-fi eller fjernsyn. Jeg kan godt lide, at folk lander, at de bare sidder her og fornemmer, hvordan det egentlig er at være i deres krop. Her er du nærmest tvunget til at kigge op på træet, som måske minder dig om noget. Der sker noget inde i hjernen, når du ser himmel luft, natur. Det er noget, dine gener kender. Og når jeg kigger på det - prøv at se på min arm!"

Når Gorm vibrerer Gorm Alex Petersen brummer, mens han fremviser gåsehud.

"Brrrrr. Min bog hedder 'Kroppens Klaverstemmer'. Se, jeg får gåsehud! Det er fordi, jeg er for tidligt født. Det står også i bogen. Alle for tidligt fødte er for sensitive. Jeg har aldrig fået lukket mine kanaler. Når jeg er sammen med dig, fornemmer jeg, hvordan det er at være dig. Mange mennesker er vant til at være i hovedet og fungere fra hovedet. De sanser ikke lige som mig. Men dansere, musikere og skuespillere, som jeg også har med i bogen, de forstår min verden med det samme, for de lever af at sanse. Se, nu åbner jeg det virkelig!"

Gorm Alex Petersen løfter underarmen dækket af strittende hårsække.

"Det skal man ikke kunne styre. Det tilhører det autonome nervesystem. Men det kan jeg, og det er på den måde, jeg går ind og vibrerer med alle mine klienter," siger Gorm og viser ind i sit behandlerrum.

Kroppe i ubalance I samarbejde med journalist Dan Melchior har Gorm Alex Petersen skrevet bogen 'Kroppens Klaverstemmer' om sit arbejde som fysioterapeut, osteopat, vejrtrækningsekspert og traumeterapeut.

Gorm Alex Petersen behandler politikere, kunstnere, hårdkogte kriminelle, dig og mig.

"Hvis jeg var konge, ville jeg hyre en Gorm nonstop," siger Jørgen Leth i bogen, hvor han hylder osteopaten fra Charlottenlund med et digt.

Hvordan det lykkes Gorm at få stemt de mange kroppe i ubalance, afslører han i den nye bog. Overordnet handler det om, at de fleste af os jager rundt og er alt for meget i hovedet og alt for lidt i kroppen.

Ifølge Gorm kan mange af problemerne tages i opløbet, hvis vi trækker vejret rigtigere, bevæger os og øver os i bare at være. Derfor indeholder bogen også fif og øvelser, der kan hjælpe læseren med at opnå en stressfri hverdag.

Udvaskning af kuldioxid "Hvad sker der med kroppen, hvis de ting, vi oplever, er større, end vi kan rumme? Det første, der bliver ramt, er vejrtrækningen. Vi lever livet, som vi trækker vejret. Taler vi højt og hurtigt, og virker vi stressende på andre, eller har vi lang rolig udånding, tyngde og ro i kroppen," spørger han retorisk.

Gorm Alex Petersen demonstrerer åndedrætsteknik, mens han forklarer.

"Indånding er en opadgående energi. Hvis jeg bliver oppe, bliver jeg dårlig. Efter ind- og udånding kommer afslapning. Den står på noget tid, fordi cellerne har fået deres stof. Efter lidt tid begynder jeg at danne affaldsstoffer, og til sidst kommer der så meget kuldioxid, at jeg får lyst til at trække vejret igen."

Det største problem i dag er ifølge Gorm Alex Petersen, at vi hyperventilerer og dermed udvasker kuldioxid på grund af stress over arbejde, trafik, mobiltelefoner, støj, folk og coronavirus.

"Når jeg trækker vejret, får jeg ilt i mit blod, men blodet er bare som transportbåndet i lufthavnen. Ilten skal hoppe af blodmolekylet over i cellerne. Hvad sørger for det? Det gør mængden af kuldioxid, som kemisk klipper den af. Hvis man udånder hurtigt, mangler man kuldioxid. Når man trækker vejret meget, bliver blodet meget fyldt med ilt. Problemet er, at ilten ikke hopper af, og så bliver man for syreagtig. Så sker der pH-forskydninger i kroppen, og det er årsag til ubalancer, som bliver til sygdom. Mange mennesker i dag lever i kronisk hyperventilation."

Sammenhænge i kroppen Hvorfor har du skrevet bogen?

"Jeg behandler 1:1 hver eneste dag. Det er meget præcist og dybt. Men jeg holder også en del foredrag, hvor jeg når ud til mange flere folk. Jeg møder op med brudstykker af noget, der minder om bogen. Inden for to timer kan jeg give folk rimelig simple ting og påvirke deres hverdag helt enormt hurtigt. Det er en hurtig måde at hjælpe samfundet med den viden, jeg som holistisk osteopat har om sammenhænge i kroppen. Med bogen vil jeg vise, hvordan vi med en lille indsats på under 10 minutter kan bringe vores krop tilbage i en balance, hvor vi undgår sygdom, stress med mere. Jeg vil gerne have taletid med det, jeg tror på, og det, jeg kan se virker."