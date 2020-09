Golden Days: Forvirrende og fortryllende - festivalen fejrer i år ungdommen

Gentoftes unge er selv på banen og inviterer inden for i deres liv. I kunstinstallationen 'Snif din ungdom' på Hovedbiblioteket stiller unge kunstnere fra talentudviklingsholdet Kunstcubator spørgsmålet; hvordan duftede din ungdom? Var det Brylcreme, Elnett-hårspray eller Date-deodorant?

Unge står også bag Det Rullende Panels podcast, som holder til i en campingvogn ved ungemiljøet i Byens Hus i Hellerup. Du kan besøge campingvognen den 14. september og være med i en formiddagssamtalesalon - og du kan naturligvis lytte med på podcasten, når værterne diskuterer kærestesorger, vennekriser, sex og alt det, som kan være svært at tale om.

Golden Days i Gentofte deler program med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner, som samarbejder om de lokale festivaler. Det samlede program for de fire kommuner findes bl.a. på bibliotekerne og på goldendays.dk/4k, hvor der også er informationer om tid, sted og links til billetkøb.Alle arrangører følger situationen omkring Covid-19 nøje, og samtlige arrangementer følger myndighedernes retningslinjer og krav til afstand, antal o.lign.

Kroppen og sanserne er i centrum for en ung generation af digtere. Dem kan du lære bedre at kende sammen med litteraturformidler Christine Fur Fischer, når hun læser op i Charlottenlund Søbads sanselige rammer. Det er den 4. september kl. 17.

Du kan også komme tæt på forfatter Thomas Korsgaard, der debuterede som anmelderrost romanforfatter som 21-årig med 'Hvis der skulle komme et menneske forbi'. Han taler med litteraturformidler Therese West Boardman om sit forfatterskab og om at være ung, debuterende forfatter. Det er den 22. september.

Ungdommen bliver alvorlig på Garderhøjfortet, der inviterer til foredrag om unge under hagekors i Waffen-SS. I begyndelsen af Anden Verdenskrig meldte omkring 6.000 danskere sig til den tyske krigstjeneste i Waffen-SS. Det var fortrinsvis unge mennesker, der meldte sig af flere forskellige grunde - enten sociale og politiske, eller af ren og skær eventyrlyst. Men hvem var de unge mennesker i SS-uniformer? Den anerkendte historiker Claus Bundgård Christensen giver dig historien den 15. september.

På Gentofte Lokalarkiv er der erindringscafé den 16. september. Her fortæller arkivar Eva Greve Mortensen om ungdomsgenerationer gennem tiden. Fra bondesamfundet, over 50'ernes anderumper, 68'ernes oprør og til de købestærke unge i 80'erne - med eksempler fra arkivets samling. Alle er velkomne til selv at donere materialer eller historier til samingen.