Alex Holm på sin stamplads i restauranten Valentino på Bakken.

Gøgler-jubilæum: I 50 år har Alex Holm kun været væk fra arbejde i fem dage

Som 27-årig købte Alex Holm restauranten Valentino på Bakken, som dannede rammerne for hans arbejde, hjem og familieliv. I år kan han fejre sit 50 års jubilæum

På eksamensbeviset står der slagter og pølsemager. Forældrene var rengøringsfolk. Derfor har det aldrig ligget i kortene, at Alex Holm skulle være teltholder på Bakken. Og da slet ikke i 50 år.

Under Dyrehavens træer ligger Valentino, som er en af Bakkens ældste restauranter. Selve bygningen er fra slutningen af 1800-tallet, og lokalerne fremstår autentiske, hyggelige og med ægte Bakkestemning.

Også ejer Alex Holm er indbegrebet af Bakken. Han har været en fast del af Valentino og sidder på sin sædvanlige plads på en af de solide træstole i Valentino.

"Når folk kommer forbi, råber de; 'Hej Alex. Godt du er her endnu. Vi ses.' Det sætter jeg pris på," fortæller teltholderen, der aldrig havde troet, at han ville blive hængende på Bakken i så mange år.

"Dengang var det svært at tænke 50 år frem i tiden. Nu må vi se, hvad der sker herefter. Jeg pakker vel sammen på et tidspunkt, men så længe jeg er frisk og kan være med, så kan jeg lige så godt være her i stedet for at sidde derhjemme og kigge ud ad vinduet. Det er der ikke noget ved. Jeg har det godt herude med alle vennerne på Bakken," siger den nu 78-årige teltholder.

Mange bekendtskaber og venskaber er kommet til i løbet af de sidste 50 år. Og nogle er imellem tiden også faldet fra og gået bort. Men sådan er livet, minder Alex Holm sig selv på.

"Jeg har fået venner for livet herude. Der er desværre ikke så mange gæster tilbage, som er kommet helt tilbage fra dengang, jeg startede herude. Men der kommer af og til et par stykker forbi. Så har de børn og børnebørn, og sågar oldebørn, med og kommer og siger hej," fortæller Alex, som tilbage i 1970 købte Valentino ved en ren tilfældighed.

Slagterdreng fra Amager Alex Holm er vokset op på Amager, hvor han arbejdede i en diner transportable. Men skæbnen ville, at han for 50 år siden havde en bekendt, som fortalte, at en restaurant var til salg på Dyrehavsbakken.

"Havde jeg ikke fået nys om, at Valentino var til salg, var jeg aldrig kommet til at arbejde på Bakken. Jeg er kommet herude mange gange som barn og har aldrig haft tanken om, at jeg skulle herud og arbejde," siger Alex Holm.

At han så skulle ende med at kunne fejre sit 50 års jubilæum, var aldrig en del af fremtidsplanerne for den dengang 27-årige amagerkaner.

"Jeg havde aldrig troet, at jeg ville blive så længe. Aldrig nogensinde. Min datter Charlotte var lige begyndt at gå, da vi købte Valentino tilbage i 1970," mindes Alex Holm.

Barndom i slaraffenland Alex Holm flyttede med konen Jonna Holm fra Amager til Bakken, da datteren Charlotte lige var begyndt at gå. Et par år efter kom lillebror Henrik til, og børnene voksede op med Dyrehavsbakken som baghave. Et rent slaraffenland for to små unger, der også blev forkælet af de andre teltholdere på Bakken.

"Børnene rendte rundt på Bakken, og når klokken blev otte om aftenen, så kom de hjem og ville sove. Vi stod som sædvanligt i køkkenet og havde travlt, så børnene måtte vente. Så fandt de altid en papkasse og en hovedpude og lagde sig under bordet og sov, indtil vi havde tid til at lægge dem i seng," fortæller Alex Holm, som sammen med resten af familien boede i deres lille lejlighed, der lå inde bag restauranten.

Da ungerne blev ældre, fik de også små fritidsjobs på Bakken hos de andre teltholdere.

"Da Henrik var otte år, kom en teltholder og ville hyre ham til at hente bolde i hans boldkast-spil, og min datter Charlotte pustede balloner op for en anden," siger Alex.

Han mindes også, at de engang hængte et skilt rundt om datterens hals med teksten 'ikke flere is til Charlotte.' Alex Holm griner for sig selv ved tanken.

"Det var en kæmpe legeplads for ungerne. De passede sig selv sammen med de andre børn, der var herude dengang."

I dag er Henrik og Charlotte voksne og har hver deres forretning på Bakken. Henrik bestyrer Vaffelhuset og Charlotte den gamle London Bus, som Alex Holm for godt ti år siden fik transporteret fra Oslo til Bakken og fik renoveret til en pub.

Familieliv og sammenhold Tilbage i køkkenet i Valentino var også Alex' kone, Jonna. Hun var uddannet smørrebrødsjomfru, og sammen udgjorde de et godt makkerpar, både i det private og i køkkenet i restauranten på Bakken.

"Vi startede med at være i køkkenet sammen, og så fik vi en ekstra dame, da der blev mere at lave. Jeg har altid selv taget på torvet for at købe kød. Jeg er stadig med i køkkenet, men jeg laver ikke så meget mere," siger 78-årige Alex Holm, der godt kan mærke, at 50 års arbejde har sat sine spor.

Det gav dog heller ikke mindre arbejde, da Alex Holm ikke kunne nøjes med restauranten Valentino.

Efter blot fem år besluttede Alex Holm at købe det tidligere Valhalla, som både var et dansested og restaurant. Samme dag fandt han Jonna i køkkenet og fortalte, at han havde noget til hende. Her var det ikke en blomst, han havde taget med hjem, ligesom andre ægtemænd ville være tilbøjelig til at gøre.

"Jeg fortalte, at jeg havde købt en forretning til hende. Det første, hun sagde, var, at der ville hun aldrig nogensinde op. Hun endte alligevel med at være der i 32 år," siger en smilende Alex. Forretningen Valhalla lavede de om til konditoriet Madam Blå, som Alex Holm solgte videre i 2008, efter Jonna var gået bort.

Pension i London Pub For Alex Holm har hans tilværelse på Bakken været et godt liv med mange gode venner.

"Mit teltholderliv har for mig været et godt liv med mange gode venner. Vi er én stor familie. Jeg ville ikke have ændret noget i de 50 år, jeg har været herude. Det har jeg haft det for godt til," siger han smilende.

Det er heller ikke meget, Alex Holm har været væk fra Bakken.

"Jeg har aldrig tænkt, at jeg ville stoppe herude. Vennerne, forretningen og gæsterne har betydet alt. I de 50 år har jeg været væk i fem dage, da jeg fik en blodprop og blev indlagt. Men samme dag, jeg blev udskrevet, gik jeg direkte på arbejde," siger han grinende og klør sig i overskægget.

"Hvis jeg kunne, ville jeg gerne tage 50 år mere. For mig er Valentino blevet mit tredje barn og er en del af familien."

Spørgsmålet om pension har da også strejfet Alex Holm de seneste par år. Selvom det endnu ikke er på tale, ved han godt, hvordan livet som pensionist skal tilbringes.

"Når nu jeg ikke kan mere, vil jeg stadig blive herude. Så sætter jeg mig ind i London- bussen og drikker en pilsner med nogle af mine venner fra Bakken og hygger mig derinde. Men det er heldigvis ikke endnu." ka