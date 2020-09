Se billedserie Bogen indeholder også en lang række modeller. Min erfaring er, at hvis man laver modeller over sine problemer, så bliver de også mere overskuelige,? siger Marie Brixtofte

Gode råd til at tackle livet - og de bump vi møder på vejen

Psykolog Marie Brixtofte har udgivet en bog fyldt med livskloge råd til at tackle livet store og små problemer

Villabyerne - 16. september 2020

Marie Brixtofte, der er ny skribent i Villabyerne, er også lige nu bogaktuel med 'Bolsjefilosofi og andre leveråd'.

Bogen tager fat i nogle af de ting, mange af os bøvler med i livet. Det kan være temaer som ængstelighed, ensomhed, dårlig samvittighed, lavt selvværd og sorg. Som læser får du en hel buffet af fiduser, finter, modeller, redskaber og værktøjer, som alle fungerer som en vejviser til et bedre liv med færre benspænd.

Budskabet er, at vi ikke selv vælger, hvad vi har fået med i rygsækken, men at vi selv vælger, hvordan vi vil bruge de ting vi har med i bagagen.

Marie Brixtofte har ikke selv lagt skjul på, at livet også har spændt ben for hende undervejs. Det komplicerede og kærlige forhold til hendes far Peter Brixtofte har hun tidligere beskrevet i den selvbiografiske fortælling 'Kun når det regner'.Marie Brixtofte er uddannet psykolog, og har arbejdet hos TUBA, der netop giver hjælp til unge, som er børn af alkoholikere.

Hun har selv brugt mange år af sit voksenliv på at få styr på sin egen bagage. Bogen kombinerer professionelle og personlige erfaringer og samler hendes bedste råd om at forandre sin tilgang til måden at lev sit liv på.

"Alle har en rygsæk på, og vi har ikke selv pakket den. Vi er alene om at have ansvaret for den rygsæk, vi har fået, og derfor skal vi finde ud af, hvad vi har med, og hvordan vi kan brug det. Når et barn skal tilpasse sig, udvikler det en smart strategi, som hjælper barnet i opvæksten, men som spænder ben i voksenlivet. Men ved at kende disse strategier og vide, hvornår vi kan bringe dem i spil, og hvornår vi skal lade dem ligge, kan de blive en gave for os," siger Marie Brixtofte.

I en anmeldelse af bogen skriver Michael Falch:

"I et sprudlende, letlæseligt og dybt personligt sprog videregiver Marie Brixtofte livsvigtige, eksistentielle erfaringer fra såvel sin opvækst som fra sin psykolog- praksis. Der er nye vinkler at hente for alle, og det er ikke kun unge og voksne med en vis dysfunktionel baggrund, der vil finde guldkorn på hver eneste side af denne væsentlige bog om at udfordre sin skæbne og forandre sin tilgang til måden at leve sit liv på."

Bogen, 'Bolsjefilosofi og andre leveråd - Når det vi lærte som børn, spænder ben for os som voksne', er udgivet på Gyldendal.

