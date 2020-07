Lars Bukdahl giver her sine bedste bud på en god sommerlæsning.

Gode bud på sommerlæsning fra Lars Bukdahl

"Det skal være tre af de bedste, originaleste romaner fra år, men pas på, de to første er førstedele af højt og helligt lovede syvbindværker, og man risikerer at blive utålmodigt afhængig. 1. Asta Olivia Nordenhofs 'Penge på lommen', Solvej Balles 'Om udregning af rumfang', Vibeke Grønfeldts 'Glasluft' (den fjerde er selvfølgelig Kirsten Thorups 'Indtil vandvid, indtil døde', men den har I jo selvfølgelig allesammen læst eller er ved at læse, ikke også?)."