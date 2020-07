Gode bud på sommerlæsning fra Helle Helle

"Så vil jeg anbefale Tarjei Vesaas' romaner 'Isslottet', 'Broerne' og novellesamlingen 'Vindene', det er virkelig stor litteratur. Ofte med børn og unge i hovedrollerne, for eksempel i novellen 'Fødselsdag', hvor en pige på fire støder på en dreng på et par år - og ændrer sig i kraft af dette møde. Ubegribelig fint skrevet, mærkværdigt og dybt rørende."

"I en række år har min mand og jeg hver sommer tilbragt en uge på Sjællands Odde, i et primitivt gammelt hønsehus for enden af en mark, direkte ved havet. De bøger, jeg læser her, får hver gang betydning for dem, jeg selv skriver. Det har for eksempel været Virginia Woolfs 'Bølgerne' og Tjekhovs noveller. Sidste år sad jeg og skrev deroppe, og derfor havde jeg ikke taget bøger med. Men i hønsehuset lå Inger Christensens 'Sommerfugledalen', og den læste jeg tre gange om dagen."