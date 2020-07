Gode bud på sommerlæsning fra Dorthe Nors

"Jeg vil anbefale alle at læse Vanessa Springoras 'Samtykket', Tarjei Vesaas' 'Isslottet' OG 'Fuglene' (de er begge eminente) og Sally Manns erindringer 'Hold Still'."

"Jeg har ikke sommerferielæsning. Jeg læser hele tiden, og jeg begynder ikke at læse andre ting om sommeren. Mange læser krimier om sommeren, er mit indtryk. Det gjorde jeg også i sommeren 2006, husker jeg, men jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, jeg læste. Til gengæld synes jeg altid, man skal læse Flannery O'Connor, så tag lige og læs 'Voldsmænd river det til sig'. Den er gotisk, mørk og fantastisk."

Dorthe Nors er skønlitterær forfatter og en internationalt anerkendt stemme, født 1970 i Herning.

Hun er cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie fra Aarhus Universitet. Hun debuterede i 2001 med romanen 'Soul' og har senest udgivet novellesamlingen 'Kort over Canada'.

Hun er oversat til 25 sprog og var i 2017 finalist til den internationale Man Booker-pris for romanen 'Spejl, skulder, blink'.

Dorthe Nors fik sit internationale gennembrud med novellesamlingen 'Kantslag', som udkom i Danmark i 2008 og i USA i 2014, hvor bogen fik en overvældende modtagelse.

Dorthe Nors er en populær bidragyder til medier som BBC, The Guardian, Harpers Magazine og også tidsskriftet The New Yorker, som har bragt flere af hendes noveller.

Dorthe Nors bor ved den jyske vestkyst, men er ofte på farten til København eller rundt i landet for at holde foredrag, hvis hun da ikke er i udlandet for at lancere sine bøger og fortælle om dansk litteratur og kultur.

Dorthe Nors blev i 2011 tildelt Statens Kunstfonds treårige arbejdsstipendium, og i 2014 modtog hun Per Olov Enquist-prisen.