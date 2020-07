Gode bud på Sommerlæsning fra Merete Pryds Helle

Den har altid betaget mig dybt, og jeg var så heldig at blive bedt om at skrive forord til den, hvor jeg kunne sætte opskriften på den 'beauf en daube' i, de spiser; sådan en ret, man har tid til at lave om sommeren.

"Jeg husker at sidde under den parasol, jeg havde lejet i dyre domme på stranden i Pietrasanta og at mine børn var blevet så store, at de løb og legede med deres venner, og jeg læste Thomas Manns 'Josef og hans brødre' og kunne falde dybt ned i historiens brønd, som er sådan, Mann starter romanen; "Dyb er historiens brønd..."