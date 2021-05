Glade Skovshoved-spillere fejrer scoring. Billedet her er fra det forrige møde mellem netop SIF og Næstved, der mødtes i oktober 2020 i Skovshoved, der endte 3-3 efter et vanvittigt drama. Arkivfoto: Ole Tradsborg

Glæde over forløsende sejr

Ikke siden sejren i starten af april mod Roskilde KFUM har skovserne smagt sejrens sødme, så det må have været en ganske særlig oplevelse, da det endelig lykkedes igen.

Og så endda på udebane mod stærke Næstved, som havde hele 576 glade tilskuere klar på lægterne til at bakke sig op.

En lige forestilling endte med udesejr, da Oliver Lassen et kvarter før tid vendte rundt om sig selv og knaldhårdt smækkede læderet i kassen.

Der venter dog en meget svær modstander, når rækkens ubestridte tophold fra Nykøbing FC kommer på besøg, men en sejr til Skovshoved vil helt sikkert bringe overlevelse som et realistisk scenarie, da der for tiden kun er fem point op til den rigtige side af stregen, så der bliver med garanti kamp om bold og point.

Hvis man gerne vil aflægge skovserne et støtte-besøg på lørdag, kræver det, at du kan fremvise negativ corona-test, og har købt adgang via boldbillet.dk.