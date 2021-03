Gentoftes volley-damer står for første gang i DM-finale

Samtidig kan man ikke lade være med at blive imponeret over Vestsjællands servemaskine Oriana Guerrero. I hele semifinaleserien har hun kun leveret pressede springserver uden en eneste servefejl. Gentofte-holdet fik derfor efter første missede matchbold i tredje sæt ved stillingen 24-19 sved på panden, da Guerrero gik i servefeltet. Hun servede til 24-20 og 24-21.

Gentoftes Volleys næstformand Robert Mikelsons bemærker, at klubbens satsning for fem år siden på at bringe dameholdet op i nærheden af herrernes niveau er lykkedes.

"Noget skulle vi gøre. Dametrænere på højeste niveau er en mangelvare i Danmark. Så vi valgte at se mod Nordamerika og hente kompetencer på internationalt niveau ind fra Nordamerika. Det var med stor betænkelighed, da omkostningerne er betydelige, men vi jubler over, at vi satsede rigtigt. Startende med to canadiere, hvoraf Chris Cheng for alvor fik løftet holdet op mod toppen af ligaen. Det gav Gentofte-holdet status i dansk volleyball, og den nuværende amerikanske cheftræner Coley Pawlikowski kunne så løfte holdet ind i DM-finaleserien," siger han.