Gentoftes unge drikker og tager flere stoffer end gennemsnittet

De har det egentlig ret godt. Gentoftes unge mennesker. De har få problemer i skolen, har flere nære venner og oplever større støtte fra deres forældre end danske unge generelt. Til gengæld har de et stort forbrug af både alkohol og stoffer, og flere lider af depression og angst. Det viser en ny undersøgelse, som Gentofte Kommune har fået foretaget af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet. Folkene bag rapporten har sendt et spørgeskema ud til 1.511 tilfældigt udvalgte unge i alderen 15-25 år, som er bosat i Gentofte. 733 af dem besvarede alle spørgsmål, hvilket giver en svarprocent på 51,4. De unges svar er dernæst blevet sammenlignet med en lignende undersøgelse fra 2015 samt en tilsvarende landsdækkende undersøgelse. Rapporten konkluderer blandt andet, at det store forbrug af illegale stoffer og alkohol blandt de 15-19-årige er "særligt bekymrende". 13,5 procent af de 15-19-årige fra Gentofte svarer i undersøgelsen, at de har drukket ti eller flere gange den seneste måned. På landsplan ligger tallet på 11,1 procent. Tilbage i 2015 var Gentofte-tallet på samme niveau - nemlig 11,2. Og når det gælder illegale stoffer siger 8,9 procent af de 15-19-årige på landsplan, at de har brugt illegale stoffer den seneste måned, mens tallet lokalt i Gentofte er helt oppe på 17,8 procent, hvilket er det samme som københavnske unge i den aldersgruppe. Forskerne peger på, at der både ved alkoholforbruget og indtagelsen af stoffer kan være tale om en "storby-smitte"-effekt, da tallene for Gentoftes unge lægger sig tæt op ad tallene fra København. Med hensyn til trivsel gør forskerne det klart, at der bør være fokus på den tiltagende oplevelse af angst og depression, som især viser sig blandt pigerne. 15,2 procent af de adspurgte piger i Gentofte angiver, at de ofte eller meget ofte oplever at være deprimeret, og 19,5 procent svarer, at de ofte eller meget ofte oplever angst.

Den forkerte retning

Resultaterne modtages med blandede følelser hos formanden for Gentofte Kommunes børneudvalg, Michael Fenger (K):

"Jeg hæfter mig ved, at der er et øget forbrug af rusmidler for de 15 til 19-årige, og at der især er flere kvinder, der oplever angst og depression. På den anden side er det glædeligt, at der er færre daglige rygere, og det er også positivt, at de unge generelt oplever mere støtte fra forældre og venner end andre unge i Danmark."

Hvis Gentoftes unge generelt har det godt, gør det så noget, at de indtager flere rusmidler end gennemsnittet?

"Det er vigtigt at stille spørgsmålet: Hvorfor forbruget af rusmidler øges. Jeg har ingen forventninger om, at de unge aldrig drikker eller ryger eller prøver noget. Sådan er det at være ung. Man prøver nogle grænser af. Men der er helt klart nogle udviklingstræk, der går i den forkerte retning."

Hvad vil Gentofte Kommune gøre helt konkret for at komme problemerne til livs?

"Der er en masse tiltag, der allerede kører i dag, Vi har for eksempel mødestedet Headspace og har også indført gratis psykologhjælp til unge. Derudover arbejder vi i opgaveudvalget med initiativer, der handler om trivsel. Vi har også en ungepolitik. Det er en stor langvarig indsats."

"Vi skal ikke lave Island i Gentofte. I Island har de fjernet alle muligheder for at synde, og de helt unge skal være hjemme inden kl. 22. Efter min personlige holdning er det for aggressivt. Men vi kan sagtens blive inspireret af det. For eksempel det med, at hele lokalsamfundet bakker op om, at rusmidler skal fylde mindre i de unges liv."