Nu skal kommunens ældste elever også tilbage i skole. Og de kan godt regne med, at også de får håndvask på skoleskemaet.

Gentoftes skoler glæder sig til at få alle elever tilbage

Fra på mandag kan også de ældste elever komme i skole. Hvordan det præcist kommer til at foregå, arbejdes der intensivt med i disse dage

Den 7. maj blev det helt officielt. Et enigt folketing vedtog, at 6.-10. klasse skal i skole igen fra 18. maj. Men hvordan den kabale i praksis skal løses, det arbejdes der lige nu på højtryk med på Gentoftes skoler.

"Først og fremmest er skolerne vildt glade for nu at få alle elever tilbage. Det har de sagt mere end en gang," siger skolechef i Gentofte Kommune, Hans Andresen.

Og selvom den kommende uge er brolagt med logistiske udfordringer på skolerne, så er han fuld af fortrøstning og ikke i tvivl om, at alle Gentoftes skoler bliver klar til at modtage de ældste elever på mandag.

"Vi har fået lidt hjælp ved, at sikkerhedsafstanden nu er sat ned fra 2 til 1 meter. På nogle skoler er det nok til, at vi kan løse opgaven, mens vi på 3-4 skoler nok skal ud at finde nogle ekstra lokaler," siger Hans Andresen.