Skolechef i Gentofte Kommune, Hans Andresen, glæder sig over hvis genåbningen 1. marts bliver en realitet. "Vi vil gerne have vores elever igen," siger han. Arkivfoto

Gentoftes skolechef er klar til genåbning, men en stor opgave venter

Med regeringens seneste udmelding, er der stillet en dør på klem til en mulig åbning af skolerne 1. marts

Villabyerne - 18. februar 2021 kl. 16:30 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Under et pressemøde onsdag valgte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) at give lidt lys for enden af tunnelen til de elever, som stadig er sendt hjem til fjernundervisning.

Her udtrykte han håb for en yderligere genåbning 1. marts, men kunne først komme det nærmere i næste uge, når regeringens eksperter havde regnet på konsekvenserne af at sende elever tilbage i skole og ud på ungdomsuddannelser.

På Gentofte Rådhus blev ministerens udmelding modtaget med stor glæde af skolechef Hans Andresen.

"Det er dejligt, hvis vi snart kan få vores elever tilbage i skolen igen. Selvfølgelig er det afgørende, at det skal være på en sundhedsmæssigt forsvarligt måde, men vi vil gerne have vores elever igen," siger han.

Stor skepsis Hvis genåbning bliver en realitet, skal elever over en vis alder podes to gange om ugen, lød det fra regeringen under pressemødet. Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, har været ude i medierne og udtrykke stor skepsis over for, om skolerne kan nå at blive klar til en sundhedsmæssig forsvarlig genåbning 1. marts. Hans Andresen er mere positiv.

"Ja, det er en stor opgave, men skolerne har ført vist, at de er fantastisk dygtige til at omstille og honorere de forventninger der er. Det er selvfølgelig mange børn, der skal testes, så det handler om at finde en formel at gøre det på," siger han.

Lige nu venter skolechefen sammen med sin stab på, hvilke betingelser regeringen udmelder, hvis genåbning bliver en realitet. Skal eleverne have to meters afstand. Hvor mange må være i lokalet? Skal de dele holdene op igen?

"Det, som er helt afgørende, er, at vi så hurtigt som muligt får retningslinjer fra regeringen. KL (Kommunernes Landsforening red.) presser på overfor regeringen for, at vi får det i god tid, så der er tid til at gøre det klar. Men vi har før haft korte deadlines, og de ting, vi selv er herre over, så vi gøre alt for bliver klar, hvis en genåbning sker til 1. marts," siger han.

600 mio. kr. til skolerne En anden glædelig nyhed for skolechefen var, at regeringen og et flertal i Folketinget i dag er blevet enige om at give 600 millioner kr. til børn og unges faglighed og trivsel. Især glæder det Hans Andresen, at det skal være op til de enkelte skoler, hvilke indsatser der skal prioriteres.

"Jeg er ikke så bekymret for et fagligt efterslæb, der har skolerne i Gentofte været virkelig gode til at holde det faglige niveau højt, men til gengæld er jeg opmærksom på trivslen blandt vores elever, som har siddet alene hjemme i så lang tid nu," siger han.

