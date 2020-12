Gentoftes provst bakker op om beslutningen om at gennemføre julens gudstjenester. Foto: Jesper Bjørn Larsen

Gentoftes provst forsvarer kirkernes juleåbning

Peter Birch, der efter nytår tiltræder som ny biskop i Helsingør Stift, mener, det er i orden, at kirkerne tager imod gæster i juledagene

Villabyerne - 18. december 2020 kl. 16:32 Af Jesper Bjørn Larsen Kontakt redaktionen

Der er lige nu gang i en livlig debat om kirkerne bør holde åbent i juledagene, med den smitterisiko, det indebærer. Den tidligere direktør for Statens Serum Institut, Nils Strandberg Pedersen, har advaret mod det. Det samme har sognepræsten fra Havdrup, hvor der har været et større smitteudbrud, og der er også gang i en underskriftsindsamling blandt utrygge ansatte i den danske folkekirke, hvor flere end 1.700 foreløbig har skrevet under.

Senest har SF meldt ud, at partiet mener, at sundhedsmyndighederne bør genoverveje, set i lyset af corona-situationen, om det er forsvarligt at holde julegudstjenester, hvor folk kan flokkes til landets kirkerum.

Men foreløbig holder de danske biskopper fast i, at det er i orden, at kirkerne holder åbent i juledagene. Og den linje bakker Gentoftes provst, Peter Birch, der også fungerer som sognepræst i Hellerup Kirke, op om.

"Så længe de sundhedsfaglige myndigheder mener, at det er forsvarligt inden for de gældende retningslinjer, mener jeg, at vi skal holde gudstjenester i kirkerne i julen," siger manden, der efter nytår tiltræder som ny biskop i Helsingør Stift.

Når stort set alt andet lukker ned for at bremse smitten, giver det så mening at samle så mange mennesker under ét tag og oven i købet synge salmer?

"Kirkerne er - også i julen - underlagt en række retningslinjer og restriktioner. Det handler om afstand, krav om udluftning og afspritning osv. De regler har vi fulgt i hele corona-perioden, og det har ikke givet problemer. Der bliver ikke tale om stopfyldte kirker, sådan som vi er vant til. Hver enkelt kirke har kun lov til at lukke et begrænset antal mennesker ind. Derfor har de fleste kirker også indført tilmelding, så der ikke er alt for mange, der går forgæves. Jeg er sikker på, alle kirkerne gør deres yderste for, at det også i julen skal være trygt at deltage i gudstjenesterne."

Har du mærket til utrygheden blandt de kirkeligt ansatte her i Gentofte?

"Alle er naturligvis meget opmærksomme på de høje smittetal lige nu. Det giver anledning til bekymring, men vi må også holde fast i, at det er den sundhedsfaglige vurdering, at vi godt kan samles i kirkerne, når vi i øvrigt følger reglerne om afstand, osv."

Jeg ved, at samtlige kirker kører med begrænset tilmelding til juleaftensdag, og at der bl.a. i Hellerup Kirke, som du jo repræsenterer, er fuldt booket. Men hvor mange lukker I egentlig ind, og hvilke særlige forholdsregler følger I?

"Hver kirke kan lukke et antal ind efter kirkens størrelse. Det fremgår af den enkelte kirkes hjemmeside, hvor mange der må være," siger Peter Birch, der understreger, at hans svar er givet på baggrund af de regler og retningslinjer, vi kender lige nu, fredag eftermiddag.

