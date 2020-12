Se billedserie Malte Zapp Berzanth Buus og Storm Schmidt Hollensted fra Gentofte HF finder begge undervisningen i Vangede Kirke spændende og afvekslende. Foto: Kathrine Albrechtsen

Send til din ven. X Artiklen: Gentoftes præster bejler til de unge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gentoftes præster bejler til de unge

Som det eneste sted i landet tilbyder folkekirkerne i Gentofte Kommune undervisningstilbud til gymnasier og HF. Formålet er at skabe en dialog med de unge om alt fra historie, liv, død og sorg

Villabyerne - 04. december 2020 kl. 13:31 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Skammer du dig over at være i live, fordi du lever i en andens sted?

Spørgsmålet tilhører Primo Levi, en italiensk forfatter som overlevede koncentrationslejren, mens det er sognepræst og ekspert i Holocaust Kasper Morville, som læser det op for Gentofte HF-elever, der er på besøg i Vangede Kirke.

I over 70 år har skoletjenes­ten eksisteret i Gentofte Kommune, som var der, hvor det nu landsdækkende initiativ startede. Og som de eneste i landet har Gentofte valgt at udvide skoletjenesten til gymnasier og HF. Her kan lærere og elever frit vælge på listen af undervisningstilbud, der tæller alt fra dødens ritualer, til sorg, køn og vielser, eller Holocuast og vidnesbyrd, som er temaet i dag.

"Hvorfor ikke hive en præst ind og fortælle som et godt supplement til undervisingen. Vi vil meget gerne række ud til de unge. 25 procent af kommunen består af unge under 20 år, men lige nu henvender mange af kirkernes tilbud sig til de ældre," siger Kasper Morville, som håber, at foredraget i dag inspirerer og sætter tanker i gang hos de unge.

"Holocaust har i årtier været min personlige kæphest, som vi ikke må glemme. Jeg har talt med mange overlevere, men der er snart ikke mange vidnesbyrd tilbage," siger han.

Spændende tilbud HF-elev Storm Schmidt Hollensted er blandt dagens lyttere. Allerede da hans lærer præsenterede tilbuddet for dem i klassen, syntes han, at det lød spændende.

"Det er en anderledes måde at få undervisning på og en afveksling fra den normale hverdag på skolen," siger han.

Skoleåret tog en uventet drejning for Storm og hans klassekammerater, der har valgt linjen 'politi og forsvar', og som en del af pakken skulle de have været på besøg på alt fra politiskoler til kaserner. Med corona blev det aflyst,

HF-lærer Line Marie Madsen, der er koordinator på linjen 'Politi og Forsvar', har måttet se sine aftaler ude i felten falde til jorden.

Derfor var hun glad for, at kirkernes tilbud stadig kunne blive en realitet.

"Hvis de unge vælger vejen inden for politi og forsvar, kommer de til at stå over for vidnesbyrd eller stå i konflikter med folk, som er traumatiserede. Derfor syntes jeg, at Kasper Morvilles undervisningstilbud om, hvad det vil sige at være overlevende og vidne til grufuldheder, var oplagt for dem," siger Line Marie Madsen og supplerer:

"Det, jeg også godt kan lide ved de her tilbud, er, at de ikke formidler et sted, men formidler til nogen. Det tiltaler mig som lærer."

En vigtig del af tjenesten er, at præsterne ikke må forkynde. HF-elev Malte Zapp Berzanth Buus har siden foredraget gik i gang slet ikke tænkt over, at undervisningen var et tilbud fra Gentoftes kirker.

"Der er ikke meget religion over undervisningen, og hvis man ikke vidste det, så skulle man ikke tro, at det var en kirke, vi sad i," siger han.