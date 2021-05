Som ny provst kommer Yvonne Alstrup ikke med en lang dagsorden. Tværtimod vil hun bruge den første tid på at lytte. Privatfoto

Gentoftes nye provst er hentet ind fra det jyske: "Glæder mig til at møde de her bymennesker"

Gentofte Sogns nye provst er fundet. Yvonne Alstrup, som kommer fra en stilling som specialkonsulent i Folkekirken, men tidligere har været provst i det nordjyske, glæder sig til at vende retur

Villabyerne - 23. maj 2021 kl. 11:52 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Maj har været travl for Yvonne Alstrup med to jobs og en flytning.

Efter Peter Birch blev stemt ind som ny biskop for Helsingør Stift, måtte Gentofte Sogn se sig om efter en anden provst, der også har som virke at være sognepræst for Hellerup Sogn. Og her faldt valget på Yvonne Alstrup, som kommer fra en stilling som specialkonsulent i Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter i Aarhus, men også har en fortid som provst i Brønderslev i Nordjylland.

"Jeg stoppede dengang som provst, da jeg efter min skilsmisse mødte en ny mand, som jeg flyttede sammen med. Jeg havde også lyst til at prøve kræfter med nye opgaver som selvstændig. Men der er flere, som siden hen har sagt til mig, at jeg skulle komme tilbage som provst. Og da muligheden bød sig, søgte jeg jobbet," siger hun over telefonen, da Yvonne Alstrup stadig befinder sig i Aarhus for at afslutte sine opgaver som konsulent. Om en uge flytter hun ind i sin præstebolig i Gentofte.

Trænet øre Yvonne Alstrup ser som sin fornemmeste opgave som provst at lytte. Og det er et trænet øre, som kommer til sognet. I sit tidligere arbejde som specialkonsulent i Folkekirken, har hun været tilkaldt til sogne og provstier for at hjælpe med alt fra konflikthåndtering til seminar for bedre arbejdsmiljø.

Blå Bog Yvonne Alstrup (født 1963)



1996-2003: Teologisk Kandidat fra Københavns Universitet

2004-2016: Sognepræst i Vendsyssel

2011-2016: Provst i Brønderslev Provsti

2016-2019: Som selvstændig arrangerer hun temadage, seminarer og visionsdage for provstier og menighedsråd over hele landet

2019-2021: Specialkonsulent og projektleder ved Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter (FUV) Yvonne Alstrup (født 1963) "Men jeg kommer ikke ind med en ny lang dagsorden. Nej, jeg skal møde alle menighedsråd og præster for at høre, hvordan det går. Hvilke udfordringer skal der arbejdes med, er der muligheder vi ikke får benyttet, eller skal der lægges en linje, så deres drømme kan blive til virkelighed? Jeg har ikke behov for at markere mig som provst, men at være den solide støtte, som man kan ringe til for råd og vejledning," siger hun.

Savnet præstearbejdet Også præstearbejdet glæder Yvonne Alstrup at vende tilbage til.

"Jeg har savnet at løfte opgaver som højmesser, vielser og begravelser. Og så går jeg fra kirke på landet til kirke i byen, så jeg glæder mig til at møde de her bymennesker. Hvad har de brug for af deres kirke og mig som præst? Det ser jeg meget frem til at finde ud af," siger hun.

