Gentoftes nye borgmester: - Jeg blev overrasket

Under det konservative gruppemøde mandag morgen, 11. januar, fortalte borgmester Hans Toft (K), at han efter næsten 28 år på posten, overdrager borgmesterkæden til Michael Fenger (K).

I 11 år har den 58-årige lokalpolitiker siddet som medlem af kommunalbestyrelsen. Igennem årene har han været formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og en række af kommunens opgaveudvalg.

15. maj tiltræder han som borgmester.

Villabyerne fik fat i den kommende borgmester over telefonen.

Hvornår fik du henvendelsen fra Hans Toft?

"Det har jeg aftalt med Hans Toft, at det bliver mellem ham og mig," siger Michael Fenger.

Var du klar over, at han ville pege på dig?

"Nej. Jeg har altid sagt, at jeg går på politisk pension før Hans Toft. Det har jeg sagt til hele min omgangskreds. Så jeg blev overrasket, da Hans Toft henvendte sig til mig," siger han.

Hvor lang tid tog det dig at sige ja?

"Jeg skulle lige bruge en dag til at tænke over det, da jeg slet ikke havde tænkt i de baner. Jeg måtte lige mærke efter i maven, om det var mig. Og det var det. Jeg har været med i 11 år. Det er et spændende job som lokalpolitiker, men det, som er frustrerende, er, at man ikke kan bruge nok tid på det, fordi man har sin primære beskæftigelse ved siden af. Så jeg synes, at det ville være fantastisk at være fuldtidspolitiker for noget, man brænder for. Jeg er gået ind i politik for at gøre Gentofte bedre. Jeg har selv boet her i 50-60 år, og kommunen har givet mig rigtig meget. Jeg vil gerne give noget tilbage. Og kan man give tilbage på en bedre måde end at være anfører for fællesskabet i Gentoftes 75.000 mennesker," siger Michael Fenger.

Hvordan havde du det inden gruppemødet her til morgen?

"Jeg var meget spændt på, hvordan de andre ville reagere, og hvad de tænkte. Det var jo lidt af en bombe for dem, og hvordan reagerer man så? Jeg kan ikke referere fra mødet, men gruppen endte med at stemme for mig," siger Michael Fenger.

Hvilke tanker har du gjort dig i forhold til hvilket præg, du vil sætte som ny borgmester?

"Jeg har været med i mange år og været med til at udvikle politikken i kommunen, så man skal ikke forvente de store forandringer. Vi har lige lavet en ny politisk version, et 2-årigt budgetforlig, og så har vi en god samarbejdspolitik med de andre partier. Alt det har jeg været med til at skabe, så man skal ikke forvente med Michael Fenger som borgmester, at den konservative politik bliver lavet om," siger han.

Har du nogle særlige mærkesager, som du vil sætte?

"Vi har en valgkamp, der går i gang efter sommerferien. Der vil jeg definere sammen med gruppen, hvad vores vigtigste mærkesager er. Det er for tidligt at komme med noget nu, før jeg har snakket med vælgerforeningen og brugt tid på at diskutere det igennem med dem. Den her situation er jo ny for os alle sammen," siger Michael Fenger.

Du overtager et halvt år før kommunalvalget. Er det tids nok til at forberede sig?

"Jeg føler, at det er fint med tid. Jeg kunne også have overtaget hurtigere, men jeg er nødt til at tage hensyn til en arbejdsplads og et job, som jeg er glad for (Michael Fenger er salgs- og økonomidirektør på Gildhøj Privathospital red.)."





Bliver det en udfordring at overtage posten efter en så populær borgmester?

"Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe udfordring, at Hans Toft ikke er der mere. Men jeg skal ikke gå i hans sko og må træde mine egne stier. Selvfølgelig må vi gøre alt for at vise, at vi som gruppe er dem, som sammen med Hans Toft, har ført kommunen frem. Jeg vil bestemt ikke underkende, at det bliver en udfordring, men vi kan kun gøre vores bedste. Men jeg vil fremadrettet sørge for, at at Gentofte er et godt sted at bo og arbejde i," siger Michael Fenger.

Hvordan skal du fejre det?

"Det er lidt overvældende. Der er mange interviews, imens venner og bekendte skriver. Og desuden skal jeg også nå at arbejde lidt. Så jeg tager en time ad gangen i dag," siger han.