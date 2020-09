Foto: Peter Skov Friis

Gentoftes menighedsråd er på plads

Alle ni sogne i Gentofte melder om fuldtallige menighedsråd efter sidste uges valg

Villabyerne - 23. september 2020 kl. 17:12 Af Jesper Bjørn Larsen

Tirsdag aften blev der sat navne på de mennesker, der i de næste fire år skal udgøre menighedsrådene i Gentoftes ni sogne.

"Det er glædeligt, at der blev sat fuldtallige menighedsråd i alle ni sogne i Gentofte Provsti. Ved alle sognenes valgforsamlinger blev der ligeledes valgt et varierende antal stedfortrædere, som kan træde til, hvis et af de faste medlemmer bliver forhindret i at deltage i møderne," fortæller Peter Birch, sognepræst i Hellerup Kirke og Gentoftes provst.

Ifølge Peter Birch gik alle valgforsamlinger godt. Det var forskelligt, hvor mange der deltog, men alle sogne melder om opbakning og en god stemning. Nogle steder var der flere opstillede, end der skulle vælges, og dermed blev det valgforsamlingen, der ved en hemmelig, skriftlig afstemning besluttede, hvem der skal udgøre de nye råd.

Der er stadig mulighed for at udløse et egentlig afstemningsvalg. Det sker, hvis der inden 13. oktober indleveres en anden kandidatliste i et sogn. Så skal sognet til stemmeurnerne 17. november.

"Valget til menighedsrådene er i år blevet gennemført efter nye regler om valgforsamling. Derfor var der på forhånd spænding om, hvordan det hele ville forløbe. Jeg glæder mig over, at alle sogne oplevede interesse for valget og at der alle steder kunne sættes et fuldtalligt nyt menighedsråd. Det er afgørende, for menighedsrådene er folkekirkens fundament", siger Peter Birch. Og han tilføjer:

"Det lykkedes endnu engang at sikre kontinuitet og fornyelse i rådene. Det er glædeligt, at så mange vil stille deres tid, engagement og kompetencer til rådighed for den lokale kirke."

De nye råd tiltræder 1. søndag i advent og har en funktionsperiode på fire år.