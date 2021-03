Gentofte Volleys ligadamehold har grund til at juble. Efter tre kampe i DM-semifinaleserien mod VK Vestsjælland fører holdet 2-1 i kampe. Holdet er dermed én sejr fra en plads i DM-finalen for første gang nogensinde.

Gentoftes kvinder bedst på udebane i semifinaleserien

I den tredje kamp startede VK Vestsjælland kampen, hvor det slap i torsdagens kamp i volleyarenaen i Kildeskovshallen. Med et godt servetryk fik holdet presset Gentoftes modtagning, og kvinderne fik ikke spillet til at fungere. 25-18 til vestsjællænderne i første sæt.

Men Gentofte-holdet havde tålmodigheden og troen på at kunne slå igen og få eget spil til at hænge sammen, inden det blev for sent. Det førte til, at holdet kunne få sit rigt varierede angrebsspil til at fungere i resten af kampen. Det blev til sætsejre 25-17 og 25-19 i andet og tredje.