Gentoftes kirker slår atter dørene op søndag

Med nye skærpede retningslinjer er der genåbnet for kirkernes gudstjenester. Gentoftes provst, der tager afsked med sit sogn i morgen søndag, er ikke utryg ved situationen

09. januar 2021

Kort før jul blev det besluttet at aflyse alle gudstjenester i landets kirker til og med den 3. januar på grund af smitterisikoen ved større forsamlinger.

Men fra søndag er der atter mulighed for at gå i kirke, dog med nye skærpede retningslinjer. For eksempel må gudstjenesten max vare 30 minutter, der må ikke være nogen fællessang, og der må max være én kirkegænger pr. 7,5 kvadratmeter i kirken. Under de hidtidige restriktioner var kravet 4 kvadratmeter pr. kirkegænger.

For Hellerup Kirke betyder det helt konkret, at hvor der med de hidtidige restriktioner måtte lukkes 80 mennesker ind, der må der nu kun lukkes 42 mennesker ind. Og at alle skal holde en afstand på 2 meter.

Netop i Hellerup Kirke holder Gentoftes provst og nyvalgte biskop for Helsingør Stift, Peter Birch, sin afskedsgudstjeneste i morgen, den 10. januar.

"Sundhedsmyndighederne har genovervejet reglerne og har meldt de nye retningslinjer ud de seneste par dage. Jeg er bare glad for, at der nu atter er mulighed for at gå i kirke under betryggende forhold og at vi kan tilbyde en andagtslignende gudstjeneste med ro og refleksion," siger Peter Birch om de nye retningslinjer, der foreløbig gælder til og med den 17. januar.

Hvad siger du til dem, der undrer sig over, at biografer og teatre skal holde lukket, mens I godt må åbne?

"Der har jo hele tiden været en sektoropdeling i forhold til restriktioner. Der har ikke på noget tidspunkt været ens regler for alle. Og vi vil selvfølgelig følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer til punkt og prikke."

Men hvorfor er det lige folkekirken, der skal have lov til at åbne?

"Vi har vist, at vi er gode til at leve op til de udstukne retningslinjer. Og så tror jeg, der er en respekt for, at religionsfriheden er en af vores grundlovssikrede rettigheder. Det er vigtigt, at vi holder åbent som kirke. Netop i den her situation, hvor folk kan mærke fortvivlelsen krybe op på sig, der kan kirkerummet være et sted, hvor man kan finde et rum for lindring. Vi er en af de åbne våger. Hos os kan folk få en fornemmelse for det fællesskab, de savner så meget."

Men er det fællesskab værd at løbe en øget risiko for?

"Vi vil ikke løbe en hasarderet risiko, men det mener jeg heller ikke, vi gør. Det er rimeligt at åbne kirkerne, når sundhedsmyndighederne siger god for det."

Så når du søndag skal sige farvel til dine sognebørn, så er du helt tryg ved det?

"Ja! Og jeg er tryg ved, at personalet ved, hvordan de skal håndtere de nye retningslinjer."

Men hvad bliver det så for en gudstjeneste, I kan holde?

"Der kommer et præludium, en læsning fra Biblen, en bøn, en korsats, endnu en læsning fra Biblen, en prædiken, og så beder vi Fadervor og jeg lyser en velsignelse. Så snart vi er færdige med gudstjenesten, så er vi underlagt forsamlingsforbuddet, så der bliver ingen reception i anledning af min afsked."

Hvordan har du det med det?



"Vi savner alle sammen håndtrykket, krammet, at kunne sætte os sammen med mennesker, vi holder af. Det bliver da en lidt anden afsked, end jeg havde håbet på, en lidt sær måde at gå ud af døren, men sådan er det."