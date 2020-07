Se billedserie Bellevuekrogen er på listen over fredede boliger i Gentofte Kommune. Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Gentoftes fredede boliger er med til at fortælle en for elitær danmarkshistorie

Gentofte er den kommune med flest fredede boliger fra perioden efter 1945. Altid arkitektoniske perler, tegnet af stjernarkitekter og gerne med udsigt til Øresund. Men fokus på sådanne boliger er med til at skabe en for

elitær fortælling om periodens boligforhold. Der er behov for at udvide blikket, lyder det fra forsker bag ny undersøgelse

Villabyerne - 23. juli 2020 kl. 09:47 Af Mikkel Brøgger Petersen

Tager man et kig på listen over de fredede boliger fra perioden efter 1945 i Gentofte Kommune, gør to ud af de tre ting sig gældende: En placering helt ned til Øresund. En villa. En velrenommeret arkitekt står bag byggeriet.

Tendensen fra Gentofte Kommune går i store træk igen på landsplan. Og faktisk skal man slet ikke kigge så langt væk for at finde de andre fredede boliger fra opbygningen af velfærdssamfundet efter Anden Verdenskrig, for langt de fleste ligger i Nordsjælland.

Og det stemmer dårligt overens med formålet med bygningsfredning, lyder det fra to forskere, der har gennemgået fredede boliger i Danmark siden 1945.

"Vi konkluderer, at staten indtil nu har fremelsket en elitær fortælling om Danmarks bolighistorie i efterkrigstiden. Det repræsenterer dermed indtil videre ikke særlig godt befolkningens boligforhold, som loven ellers siger, at fredningen skal. Derfor bør vi omformulere, hvad vi vil med bygningsfredning eller også udvide praksis," siger lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, Svava Riesto, der sammen med Ph.d. Rikke Stenbro har lavet undersøgelsen.

Inden vi kigger nærmere på det problematiske, skal det først understreges, at Gentofte Kommune har god grund til at være stolt.

Gentofte bør være stolt Over for Villabyerne understreger Svava Riesto, at de fredede boliger uden tvivl har arkitektonisk værdi.

"Boligerne er arkitekturhistoriske perler, og de har en høj arkitektonisk værdi. Arkitektonisk værdi er et af kriterierne for, at en bygning kan blive fredet," siger hun.

Formand for udvalget for Nyere Tids Arkitektur, Grethe Pontoppidan, siger til Villabyerne, at Gentofte Kommune har al mulig grund til at være stolt over sine fredede bygninger.

"Gentofte Kommune er kendt for at have mange huse med høj arkitektonisk værdi i den traditionelle forstand. Det er en del af kommunens image og i sig selv en central historie. Fredningerne er også et tegn på, at kommunen prioriterer sin kulturarv. Det er desværre ikke alle kommuner, der gør det," siger hun og forklarer, at der kan være gode grunde til, at Gentofte og andre nordsjællandske kommuner har langt de fleste fredede bygninger.

"Arkitekterne blev uddannet i København, og det var helt naturligt et epicenter, hvoromkring mange arkitekter bosatte sig. Det spiller også ind, at selv om Gentofte ikke var en købstad, så var det en af de kommuner, som tidligt fik status af kommune. Det er tegn på, at kommunen tidligt havde en større befolkning og dermed både et større skattegrundlag og et større administrationsapparat end sognekomuner. Gentofte var tidligt udbygget og har derfor også mange af de tidligt moderne bygninger," siger hun.

En meget smal historie Og så tilbage til det problematiske. For på trods af de store kvaliteter ved de fredede boliger, så viser de, at definitionen af arkitektonisk værdi bør udvides for at passe til efterkrigstidens boliger, mener Svava Riesto.

"Et andet kriterium for fredning er kulturhistorisk værdi. I Bygningsfredningsloven står, at formålet med fredning er at værne om 'bygninger, der belyser bolig-, arbejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling'. På den måde skaber fredning en historie om, hvordan befolkningen har boet og levet. Indtil videre er det en meget smal historie om boligforhold efter 1945, som bliver fortalt," siger hun.

Exceptionel udbygning For i efterkrigstiden var det langtfra alle, der fik bygget Arne Jacobsen-tegnede perler med udsigt over Øresund. I stedet fandt en helt exceptionel udbygning af boliger sted. Vel at mærke bygget for folk, som de er flest, fortæller hun.

"Især i 1960'erne og 1970'erne blev der bygget meget og ofte i nye store boligområder. Hvis man i forbindelse med fredning eller bevaring skal spørge til, hvilken arkitektonisk værdi 1960'ernes og 1970'ernes boligområder har, er det nødvendigt at justere brillerne, så de kan få øje på det, som kendetegner netop denne arkitektur," siger hun og uddyber:

"Det blev for eksempel set på som vigtigt at kunne hæve boligstandarden for den brede befolkning med eget bad, børneværelser og lys ind i stuerne. Det var muligt, fordi man byggede med industrielle teknikker, der kunne holde byggeprisen nede.

Fokus var på at lægge bygningerne sådan, at beboerne havde adgang til grønne områder, legepladser, bilfrie stier, indkøb og transport. Det er ikke bare kommet af sig selv. Det er noget, arkitekter, landskabsarkitekter og byplanlæggere har anlagt i samarbejde med andre faggrupper med støtte fra velfærdsstaten. Ofte var det mere byplanen og landskabsbearbejdningen, som var den arkitektoniske kvalitet end lækre materialer og detaljer. I dag bliver mange af disse boligområder renoveret for at kunne svare til nutidens behov," siger hun.

Almene boliger og parcel Svava Riesto forventer dog, at der i den kommende tid fredes boliger fra perioden, så historien bliver mere folkelig.

"Jeg forventer, at der i den kommende tid også bliver fredet boliger fra perioden, som belyser, hvordan en stor del af befolkningen har boet - nemlig de næsten 20 procent, der bor i alment boligbyggeri," siger hun og fortsætter:

"Det samme gælder parcelhusene, som er Danmarks mest populære boligform. Hvis bygningsfredningen skal fortælle om, hvordan mennesker har boet i efterkrigstiden, er det oplagt at frede enkelte. Men det bliver afgørende, at både fredning og bevaring sker med inddragelse af beboere og lokalmiljø og med forståelse for skiftende ønsker og behov," siger hun.

Grethe Pontoppidan fortæller. at alle kan indsende fredningsforslag til Slots- og Kulturstyrelsen og at der ikke findes en færdig liste over, hvad der fredes.

"Men hvis man vil stille fredningsforslag, handler det om at finde steder, som tydeligt fortæller historie. Man skal kunne formulere, hvorfor historien er væsentlig og hvordan den arkitektonisk kommer til udtryk i det konkrete sted," siger hun.

Fredede boliger i Gentofte

En ny gennemgang af fredede boliger bygget efter 1945 lavet af forskere fra Københavns Universitet viser, at staten oftest freder elitens boliger i Nordsjælland. Gentofte Kommune ligger sammen med Rudersdal i toppen med fem fredede boliger hver.

I Gentofte Kommune drejer det sig om følgende:

Bellevuekrogen 1-26, 903 og Strandvejen 413. Arkitekt: Arne Jacobsen

Hvidørevej 28. Arkitekt: Mogens Lassen

Skovvej 35 A. Arkitekt: Eva og Nils Koppel

Smutvej 14. Arkitekt: Erik Christian Sørensen

Strandvejen 415 A-E og 417 A. Arkitekt: Arne Jacobsen

Kilde: Københavns Universitet